Tây Ninh động thổ dự án cao tốc Gò Dầu-Xa Mát giai đoạn 1

Nghi thức động thổ Dự án đường cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1). (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Sáng 30/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với nhà đầu tư long trọng tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1), đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh.

Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của địa phương, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, việc đầu tư tuyến đường cao tốc Gò Dầu-Xa Mát không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông, vận tải ngày càng gia tăng, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Khẳng định lễ động thổ là mốc quan trọng chuyển sang giai đoạn thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương liên quan tiếp tục tập trung hoàn thành phần còn lại của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện thi công liên tục, không để công trình bị gián đoạn do nguyên nhân chủ quan.

Chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phát huy cao nhất vai trò quản lý, điều phối, thường xuyên bám sát công trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ.

Đối với nhà đầu tư và các đơn vị thi công, ông Lê Văn Hẳn chỉ đạo ngay sau lễ động thổ phải khẩn trương huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; xây dựng kế hoạch thi công khoa học; đặc biệt coi trọng chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà xem nhẹ các yêu cầu kỹ thuật. Đồng thời, người đứng đầu các sở, ngành phải trực tiếp theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng và nguồn vốn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Tuyến cao tốc Gò Dầu-Xa Mát giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 28,1km (từ Km0+000 đến Km28+144), đi qua 5 xã, phường thuộc tỉnh Tây Ninh gồm Phước Thạnh, Thạnh Đức, Gia Lộc, Long Hoa và Ninh Thạnh.

Điểm đầu dự án giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài tại khoảng Km40+100 thuộc xã Phước Thạnh; điểm cuối kết nối vào đường ĐT.781 thuộc địa phận phường Ninh Thạnh.

Dự án đường cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1) đã được giải tỏa, bàn giao mặt bằng thi công đoạn qua xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Công trình thuộc Dự án Nhóm A, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp vận tốc 120km/h, quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe với làn dừng khẩn cấp liên tục dọc tuyến và bề rộng nền đường 25,25m.

Dự án đầu tư hệ thống đường gom dân sinh dọc hai bên tuyến, trạm dừng nghỉ hai bên quy mô khoảng 9,6 ha trên tuyến nhánh nối vào ĐT.784, xây dựng mới 4 hầm chui bằng bêtông cốt thép, cùng hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm kiểm tra tải trọng xe và trạm thu phí đồng bộ.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.999 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn Nhà nước tham gia khoảng 3.123 tỷ đồng (gồm 1.300 tỷ đồng vốn Trung ương hỗ trợ và phần còn lại từ ngân sách tỉnh), chiếm 39,04%; vốn nhà đầu tư tham gia khoảng 4.875,861 tỷ đồng, chiếm 60,96%. Đơn vị thực hiện dự án là Liên danh Đầu tư Cao tốc CT32, với thời gian thi công dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư sẽ tiến hành khai thác, thu phí hoàn vốn trong khoảng 22 năm 02 tháng trước khi bàn giao toàn bộ công trình cho Nhà nước. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với khoảng 1.540 trường hợp với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 258,288 ha.

Dịp này, Liên danh Đầu tư Cao tốc CT32 đã trao tặng 10.000 bao ximăng cho 5 xã, phường vùng dự án và 50.000 bao ximăng cho Chương trình Nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Tây Ninh với tổng giá trị 5,6 tỷ đồng.

Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, công trình sẽ hình thành trục giao thông chiến lược, tăng cường kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm tỉnh Tây Ninh, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cùng các khu vực phát triển công nghiệp, thương mại, đáp ứng hành lang kinh tế phía Nam và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030./.