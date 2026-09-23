Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 9 tháng năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Theo đó, khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,45 triệu lượt, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước và đạt khoảng 75% kế hoạch năm.

Trong tổng số này, khách quốc tế ước đạt khoảng 190.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 6.740 tỷ đồng, tăng hơn 53% so với cùng kỳ và đạt khoảng 84% kế hoạch.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, ngành du lịch Tây Ninh đặt mục tiêu tiếp tục tăng tốc trong quý IV/2026.

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh phấn đấu đón thêm 2,55 triệu lượt khách, với tổng doanh thu khoảng 1.260 tỷ đồng.

Tây Ninh đón gần 7,5 triệu lượt khách sau 9 tháng.

Để hoàn thành mục tiêu, ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nhất là trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm và điểm đến.

Năm 2026, Tây Ninh đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách, trong đó doanh thu du lịch khoảng 8.000 tỷ đồng. Kết quả sau 9 tháng cho thấy địa phương đã hoàn thành khoảng 75% mục tiêu về lượng khách và 84% mục tiêu doanh thu.

Cùng với các điểm đến nổi bật như Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, Tây Ninh đang mở rộng không gian và sản phẩm du lịch dựa trên hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.

Theo thống kê, Tây Ninh hiện có 224 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích cấp quốc gia và 173 di tích cấp tỉnh.

Địa phương đã ban hành Đề án bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2040; trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến dành khoảng 347,8 tỷ đồng để bảo quản, tu bổ và phục hồi 64 di tích.

Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, Tây Ninh đang mở rộng không gian và sản phẩm du lịch dựa trên hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh đó, Tây Ninh định hướng kết nối hệ sinh thái rừng với các di tích lịch sử, trong đó có Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen và các điểm đến khu vực Đồng Tháp Mười, qua đó hình thành thêm các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại các khu rừng hướng đến việc hình thành 4 tuyến du lịch kết nối các di tích lịch sử với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 đón trên 200.000 lượt khách và tạo việc làm cho hơn 500 lao động.

Việc kết hợp giữa du lịch tâm linh, văn hóa, lịch sử, sinh thái và các sản phẩm trải nghiệm được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu của du khách, đồng thời tạo thêm động lực để Tây Ninh hướng tới mục tiêu phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.

Với đà tăng trưởng hiện nay, ngành du lịch Tây Ninh tiếp tục tập trung quảng bá hình ảnh điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ và khai thác hiệu quả các giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.