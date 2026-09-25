Tây Ninh đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Ngành Y tế tỉnh Tây Ninh đã tập trung hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các phòng chức năng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 43 cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành y tế. Bao gồm 11 bệnh viện đa khoa/chuyên khoa, 24 Trung tâm Y tế khu vực và 96 Trạm Y tế xã, phường.

Cơ cấu tổ chức bộ máy sau sắp xếp vận hành thông suốt, ổn định và hiệu lực, hiệu quả. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực y tế được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Quy trình thẩm định, cấp mới, gia hạn chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm và công bố dược phẩm, mỹ phẩm được chuẩn hóa, cắt giảm tối thiểu 20-30% thời gian giải quyết so với quy định.

Trong công tác nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của 96 Trạm Y tế cấp xã theo mô hình đơn vị y tế công lập đa năng, bảo đảm năng lực cung ứng đầy đủ các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe ban đầu, kết hợp phục hồi chức năng và công tác xã hội.

Tỉnh Tây Ninh đang thực hiện chiến dịch khám sức khỏe toàn dân

Hệ thống khám chữa bệnh tại tỉnh Tây Ninh hiện đang có gần 7.600 giường bệnh. 100% cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ; chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu, thu dung và điều trị kịp thời người bệnh.

Năng lực điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh và các Bệnh viện Đa khoa khu vực từng bước được nâng cấp rõ rệt. Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác giám sát dịch tễ, phòng chống dịch bệnh từ sớm, từ xa; Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được kiểm soát chặt chẽ, không để bùng phát thành dịch lớn. Chương trình Tiêm chủng mở rộng được duy trì ổn định, an toàn với tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ đạt trên 95%.

Tỉnh Tây Ninh đang duy trì Dự án y tế từ xa “Bác sĩ cho mọi nhà” tại 25 Trạm Y tế xã biên giới; đồng thời chủ động nhân rộng mô hình khám chữa bệnh từ xa đến toàn bộ các Trạm Y tế còn lại. Tăng cường phối hợp y tế - quân y tại các đồn, trạm biên phòng để khám chữa bệnh lưu động và ứng phó các tình huống khẩn cấp tại khu vực biên giới.

Toàn tỉnh hiện có gần 13.000 nhân lực chuyên môn y tế. Để tăng cường bác sĩ cho y tế cơ sở, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành việc điều động, luân phiên 229 bác sĩ về công tác thường xuyên tại 96 Trạm Y tế xã, phường, nâng tỷ lệ bình quân lên 2,39 bác sĩ/trạm.

Trong năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT tại Tây Ninh đạt hơn 95% dân số. Tỷ lệ khám sức khỏe sử dụng thẻ CCCD gắn chíp tích hợp BHYT đạt 96%; 100% cơ sở liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, chứng sinh, báo tử điện tử; 100% cơ sở y tế công lập triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

UBND tỉnh Tây Ninh chủ trương ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các tập đoàn y tế, dược phẩm lớn đầu tư các cơ sở y tế chất lượng cao và mô hình Viện - Trường.

Phát huy mạng lưới y tế tư nhân, huy động tối đa nguồn lực của hệ thống 7 bệnh viện tư nhân và 46 phòng khám đa khoa ngoài công lập cùng tham gia Chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, nâng cao khả năng tiếp cận các kỹ thuật hiện đại cho người dân và giảm tải cho hệ thống y tế công lập.