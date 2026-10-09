Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết về “Đột phá cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030”. Đến nay, 73 cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, đến quý III/2026, toàn tỉnh có 15 cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính cấp tỉnh.

Ở cấp xã, 96 xã, phường được tổ chức theo mô hình mỗi địa phương có 3 cơ quan chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cùng với đó, tỉnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở cấp xã giảm từ 892 xuống còn 457 cơ sở, tương ứng 48,76%. Quá trình sắp xếp đặt ra yêu cầu bảo đảm các dịch vụ công thiết yếu hoạt động ổn định, không ảnh hưởng việc học tập và sinh hoạt của người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh đưa robot hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tại phường Bình Minh, công tác quản lý nhà nước được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế và giải quyết thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lương Bá Can cho biết, địa phương tập trung tăng thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong 3 tháng cuối năm 2026, phường dự kiến khai thác thêm khoảng 15,2 tỷ đồng nguồn thu.

Trong 9 tháng, phường tiếp nhận 558 hồ sơ đất đai, giải quyết 435 hồ sơ; tiếp nhận 414 hồ sơ liên quan quy hoạch, xây dựng, nhà ở và tổ chức 97 cuộc kiểm tra công trình xây dựng. Khối lượng công việc này cho thấy yêu cầu đặt ra đối với bộ máy cơ sở không chỉ là tinh gọn đầu mối mà còn phải nâng cao năng lực xử lý công việc, bảo đảm đúng quy định và tiến độ.

Đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ

Cùng với sắp xếp tổ chức, Tây Ninh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động của từng cấp chính quyền, rút ngắn quy trình xử lý và nâng cao trách nhiệm giải trình. Tỉnh triển khai 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, đồng thời ban hành 24 quyết định phân cấp cho các sở, ngành và cấp xã trên nhiều lĩnh vực như xây dựng, đầu tư công, khoa học và công nghệ, thủy lợi, khoáng sản, quản lý công viên, cây xanh.

Để chủ trương phát huy hiệu quả, việc giao quyền cần gắn với trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xã Tân Hội ghi nhận những kết quả cụ thể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội Nguyễn Thị Phượng cho biết, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã tiếp nhận 4.652 hồ sơ, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và trả kết quả điện tử đạt 100%. Trên hệ thống một cửa điện tử của bộ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,83%. Địa phương cũng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, làm sạch dữ liệu, phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và củng cố các Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Việc ứng dụng công nghệ số góp phần tăng tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Tuy nhiên, hiệu quả chuyển đổi số còn phụ thuộc vào chất lượng hạ tầng, quy trình xử lý và kỹ năng sử dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ.

Xã Tân Hội tổ chức lấy ý kiến phản biện của người dân để hoàn thiện tốt hơn mô hình hành chính công vì dân phục vụ. (Ảnh: THANH PHONG)

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh Nguyễn Đại Tánh, năm 2026, tỉnh được giao 5.754 biên chế cán bộ, công chức và 35.553 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tỉnh đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng với 709 lượt người tham dự, tập trung vào nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán hành chính sự nghiệp, chức danh nghề nghiệp và các lĩnh vực chuyên môn.

Thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục rà soát vị trí việc làm, bố trí nhân sự phù hợp, tăng cường kiểm tra công vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm và chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.