Tây Ninh: Đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị và tăng trưởng

Quy tụ 200 gian hàng công nghệ

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026 được tổ chức nhằm giới thiệu những kết quả, mô hình và sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời, tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Sự kiện cũng là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026.

Tại Ngày hội, không gian Triển lãm và Trải nghiệm Công nghệ quy mô lớn quy tụ khoảng 200 gian hàng, tập trung vào 5 khu vực trọng điểm: Hệ sinh thái phương tiện không người lái; Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và nền tảng số; Nông nghiệp công nghệ cao; Sản phẩm, công nghệ và kết quả nghiên cứu; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sản phẩm tiêu biểu.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra chuỗi 5 hội thảo khoa học chuyên sâu bàn luận về các chủ đề thiết thực về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, giải bài toán chuyển đổi số địa phương, quản trị tài sản trí tuệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái.

Các đại biểu tham quan các gian hàng công nghệ trưng bày trong không gian Ngày hội

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra sự kiện (từ ngày 7/10 đến hết ngày 9/10), Ban tổ chức sẽ triển khai hoạt động tư vấn chính sách (theo mô hình "một điểm đến - nhiều nhóm chính sách") và các phiên Kết nối giao thương (B2B, B2G), đặc biệt tập trung chuyên sâu vào ngày 9/10.

Đặc biệt, tại Ngày hội, UBND tỉnh Tây Ninh cũng công bố Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đây được kỳ vọng là bước đi chính sách có tính đột phá, tạo cú hích để địa phương từng bước hình thành ngành kinh tế mới, thu hút đầu tư, tạo việc làm chất lượng cao và đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Tạo điều kiện tối đa cho tư duy đổi mới phát triển

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hoà cho biết, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng, nền tảng chiến lược, toàn diện và lâu dài, góp phần nâng cao năng lực quản trị, năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Do đó, mỗi đồng vốn, mỗi nguồn tài nguyên, mỗi giờ lao động phải được sử dụng thông minh hơn. Để thực hiện những định hướng ấy, tư duy đổi mới phải trở thành năng lực hành động trong toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hoà phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã tích cực đổi mới tư duy, đầu tư hạ tầng số, thúc đẩy chính quyền số, ứng dụng công nghệ, tự động hóa và từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Kết quả 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy, GRDP của tỉnh tăng 10,3%. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 của Tây Ninh xếp thứ 9 cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2025, xếp thứ 2 trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

"Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ, tự động hóa quy trình sản xuất. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thực sự trở thành chiếc nôi ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo, thu hút sự chung tay của cả cộng đồng. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hoà cho biết.

Ngày hội là không gian xác lập phương thức hành động mới, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, tập trung giải quyết 6 bài toán trọng tâm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hoà nhấn mạnh yêu cầu thử nghiệm nghiêm túc, đặt hàng hiệu quả, thí điểm thành công và nhân rộng các mô hình. Trong đó, việc công bố Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035, được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cũng đề nghị các cấp, các ngành, các viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tỉnh Tây Ninh tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê sáng tạo, dấn thân vào các lĩnh vực công nghệ mới, khó nhưng mang lại giá trị gia tăng cao. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần xem đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khoá quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn tầm khu vực và quốc tế. Tỉnh Tây Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời mọi rào cản, tạo điều kiện tối đa cho tư duy đổi mới phát triển.

Ban tổ chức kỳ vọng, Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026 sẽ đóng góp hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, khơi dậy tư duy sáng tạo, khát vọng khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ trong cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gồm doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp, chuyên gia, cơ sở đào tạo, tổ chức hỗ trợ, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước; Thúc đẩy hợp tác, kết nối thị trường, xúc tiến đầu tư và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh nhà.