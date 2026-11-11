Tây Ninh: Doanh nghiệp thiếu lao động, nhưng hơn 17.000 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Theo số liệu tại hội thảo, hiện trên địa bàn tỉnh có 355 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển gần 47.300 lao động. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh ghi nhận hơn 17.000 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp.

Hội thảo “Giải pháp thu hút nguồn nhân lực làm việc tại các khu, cụm công nghiệp" do tỉnh tây Ninh tổ chức

Theo bà Trinh, vấn đề trên cho thấy thực trạng cung - cầu lao động "chưa gặp nhau" đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo nghề, cải thiện thu nhập và điều kiện sống để thu hút nguồn nhân lực.

Bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội thảo

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 31,65%; chỉ khoảng 14% học sinh tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục học nghề. Trong khi đó, các ngành nghề như hàn, điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, lập trình PLC thường xuyên thiếu nhân lực.

Trước xu hướng tự động hóa và chuyển đổi số, nhu cầu lao động có chuyên môn kỹ thuật ngày càng tăng, đòi hỏi công tác đào tạo nghề phải theo sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Về thu nhập, năm 2025, mức bình quân của người lao động trong doanh nghiệp khoảng 11 triệu đồng/tháng; riêng khu vực doanh nghiệp vốn nước ngoài (FDI) khoảng 9,25 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chi phí thuê nhà, đi lại, nuôi con ngày càng tăng, thu nhập chưa tạo được tích lũy.

Tại Tây Ninh, khoảng 39% trong tổng số lao động đến từ ngoài tỉnh. Tuy nhiên, đến tháng 7-2026, địa phương mới hoàn thành 19 dự án nhà ở xã hội với hơn 6.200 căn.

Từ các nguyên nhân trên, tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, đề xuất nhiều giải pháp thu hút, giữ chân người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bà Trinh cho rằng thực tế này đặt ra yêu cầu chuyển trọng tâm từ tuyển đủ lao động sang bảo đảm điều kiện để người lao động có thể sống và làm việc lâu dài. Trong đó, cần gắn quy hoạch phát triển khu công nghiệp với nhà ở xã hội, nhà trẻ, trường học và cơ sở y tế; đồng thời cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

PGS.TS Trần Hoài An, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam tham luận tại hội thảo

Theo PGS.TS Trần Hoài An, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, Tây Ninh cần chuyển từ cách làm dự báo số lượng lao động sang dự báo nhu cầu kỹ năng theo từng ngành nghề, địa bàn và thời điểm; đồng thời xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Ông Trần Hoài An cũng kiến nghị, tỉnh sớm khảo sát nhu cầu nhân lực, thí điểm các liên minh kỹ năng ngành, trong đó doanh nghiệp trực tiếp tham gia đào tạo, thực tập và cam kết tuyển dụng, gắn với cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả để điều chỉnh, nhân rộng.

Trong khuôn khổ hội thảo, phiên giao dịch việc làm đã được tổ chức nhằm kết nối trực tiếp doanh nghiệp với người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.