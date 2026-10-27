Tây Ninh định hướng phát huy giá trị di tích Đồn Long Khốt

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Phước Lượng phát biểu.

Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, tướng lĩnh và cựu chiến binh nhằm làm rõ những dấu mốc lịch sử, đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Theo Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, nguyên Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM, việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm, tạo cơ sở phát huy giá trị lịch sử của Đồn Long Khốt.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, nguyên Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM và các đồng chí chủ trì hội thảo khoa học.

Trong đó, cần xây dựng không gian trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh về các trận đánh; mô hình chiến trường điện tử; phòng chiếu phim tư liệu và hệ thống thuyết minh hiện đại.

Các hạng mục có thể kết nối với công viên văn hóa – lịch sử, tượng đài và không gian tưởng niệm ngoài trời, tạo thành điểm đến phục vụ giáo dục truyền thống.

Trung tướng, PGS TS Nguyễn Đức Hải, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng phát biểu.

Ông cũng đề xuất duy trì hoạt động thả hoa đăng trên sông Long Khốt vào tối 18/5 hàng năm; tổ chức tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ vào ngày 19/5, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Ông Ngô Thành Trung - Trưởng phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh, việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia Đồn Long Khốt có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng nơi đây thành “địa chỉ đỏ” cho các thế hệ.

Các đại biểu chia sẻ bên lề hội thảo.

Đề cập đến công tác tuyên truyền, Đại tá Phan Tùng Sơn - Trưởng Cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP.HCM cho rằng cần đổi mới cách kể chuyện lịch sử, kết hợp số hóa tư liệu với tổ chức các hoạt động tìm hiểu thực tế.

Theo ông, thông tin về Long Khốt hiện chủ yếu được tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm, chưa có nhiều tuyến bài chuyên sâu và sản phẩm đa phương tiện; tư liệu lưu trữ còn phân tán, việc phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ.

Đại tá Phan Tùng Sơn - Trưởng Cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP.HCM phát biểu.

Từ thực tế này, ông đề xuất phát triển các video ngắn, chương trình tọa đàm, bài báo đa phương tiện và cổng thông tin số về di tích; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ. Song song đó, cần ghi lại lời kể của nhân chứng lịch sử, số hóa hồi ký, nhật ký, hình ảnh và hiện vật để lưu giữ nguồn tư liệu lâu dài.

Việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, chuyến đi thực tế và hoạt động sáng tác cũng được đề xuất nhằm đưa Long Khốt đến gần hơn với thế hệ trẻ. Kết nối di tích với các địa điểm văn hóa, lịch sử tại Tây Ninh và những khu vực lân cận sẽ góp phần mở rộng không gian giáo dục truyền thống, phát huy giá trị di tích gắn với nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của người dân.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

“

Long Khốt có vị trí chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực này được chính quyền Sài Gòn dưới sự hậu thuẫn của Mỹ xây dựng thành cứ điểm quân sự, nhằm kiểm soát tuyến biên giới, ngăn chặn lực lượng cách mạng và chia cắt vùng Đồng Tháp Mười với các căn cứ, hậu phương.

Trong quá trình chiến đấu, Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 phối hợp với các đơn vị và lực lượng địa phương tổ chức nhiều đợt tiến công. Chiến thắng tháng 4/1974 góp phần phá vỡ một mắt xích phòng thủ quan trọng của đối phương, mở rộng vùng giải phóng, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Đặc biệt, từ ngày 14/1 đến 27/2/1978, cán bộ, chiến sĩ Đồn Long Khốt cùng lực lượng bộ đội biên phòng Long An và nhân dân địa phương đã kiên cường bám trụ suốt 43 ngày đêm, đẩy lùi các đợt tiến công của lực lượng Pol Pot, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Di tích được công nhận là di tích lịch sử quốc gia năm 2019; từ năm 2000, địa phương đã tổ chức lễ giỗ liệt sĩ chung để tưởng nhớ những người đã hy sinh.