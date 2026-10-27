Tây Ninh định hướng phát huy giá trị di tích Đồn Long Khốt
Sáng 27/10, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo khoa học về các sự kiện lịch sử ở khu vực Long Khốt, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh.
Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, tướng lĩnh và cựu chiến binh nhằm làm rõ những dấu mốc lịch sử, đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích.
Theo Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, nguyên Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM, việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm, tạo cơ sở phát huy giá trị lịch sử của Đồn Long Khốt.
Trong đó, cần xây dựng không gian trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh về các trận đánh; mô hình chiến trường điện tử; phòng chiếu phim tư liệu và hệ thống thuyết minh hiện đại.
Các hạng mục có thể kết nối với công viên văn hóa – lịch sử, tượng đài và không gian tưởng niệm ngoài trời, tạo thành điểm đến phục vụ giáo dục truyền thống.
Ông cũng đề xuất duy trì hoạt động thả hoa đăng trên sông Long Khốt vào tối 18/5 hàng năm; tổ chức tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ vào ngày 19/5, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Ông Ngô Thành Trung - Trưởng phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh, việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia Đồn Long Khốt có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng nơi đây thành “địa chỉ đỏ” cho các thế hệ.
Đề cập đến công tác tuyên truyền, Đại tá Phan Tùng Sơn - Trưởng Cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP.HCM cho rằng cần đổi mới cách kể chuyện lịch sử, kết hợp số hóa tư liệu với tổ chức các hoạt động tìm hiểu thực tế.
Theo ông, thông tin về Long Khốt hiện chủ yếu được tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm, chưa có nhiều tuyến bài chuyên sâu và sản phẩm đa phương tiện; tư liệu lưu trữ còn phân tán, việc phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ.
Từ thực tế này, ông đề xuất phát triển các video ngắn, chương trình tọa đàm, bài báo đa phương tiện và cổng thông tin số về di tích; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ. Song song đó, cần ghi lại lời kể của nhân chứng lịch sử, số hóa hồi ký, nhật ký, hình ảnh và hiện vật để lưu giữ nguồn tư liệu lâu dài.
Việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, chuyến đi thực tế và hoạt động sáng tác cũng được đề xuất nhằm đưa Long Khốt đến gần hơn với thế hệ trẻ. Kết nối di tích với các địa điểm văn hóa, lịch sử tại Tây Ninh và những khu vực lân cận sẽ góp phần mở rộng không gian giáo dục truyền thống, phát huy giá trị di tích gắn với nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của người dân.
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Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/tay-ninh-dinh-huong-phat-huy-gia-tri-di-tich-don-long-khot-544966.html