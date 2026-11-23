Tại cuộc làm việc việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh tập trung xây dựng Đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương bài bản, xác định lộ trình cụ thể, chủ động hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Ảnh: Minh Trung

Hướng tầm nhìn phát triển dài hạn

Sau hợp nhất, Tây Ninh có diện tích tự nhiên 8.536,44km², tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và Campuchia. Không gian mới hội tụ nhiều lợi thế về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu, đồng thời mở rộng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn.

Quy mô địa bàn và sự đa dạng về tiềm năng đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đồng bộ, liên kết và phát huy thế mạnh từng khu vực. Đây là cơ sở để tỉnh xây dựng tầm nhìn dài hạn, không chỉ tập trung vào một vài đô thị hay vùng kinh tế động lực, mà hướng tới sự phát triển hài hòa trên toàn địa bàn.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/2/2026 và phê duyệt tại Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 26/2/2026. Quy hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh trở thành tỉnh năng động, xanh, phát triển bền vững; là địa phương có vị trí kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long và là cửa ngõ giao thương chiến lược với Campuchia. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ hiện đại, tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực Đông Nam Á.

Cấu trúc đa trung tâm, tạo diện mạo phát triển mới

Một định hướng đáng chú ý của quy hoạch là tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa cực, với ba trung tâm có chức năng và thế mạnh bổ trợ nhau.

Theo đó, Trung tâm Tân Ninh - Long Hoa được định hướng phát triển về văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, du lịch, thương mại và dịch vụ. Trung tâm Tân An - Long An hướng đến thương mại, dịch vụ hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, giáo dục, y tế và đô thị thông minh.

Trong khi đó, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm tăng trưởng mới, đồng thời phát triển thành trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh. Khu vực này còn có tiềm năng phát triển các lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, công nghệ cao, giáo dục và y tế. Vị trí cụ thể của trung tâm chính trị - hành chính sẽ tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất.

Cùng với đó, chuỗi đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa - Trảng Bàng được định hướng phát triển thành hệ thống đô thị vệ tinh, chia sẻ chức năng với khu vực lõi Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình đa trung tâm góp phần phân bổ các chức năng phát triển, tăng cường kết nối và hình thành mạng lưới đô thị có tính bổ trợ trên toàn tỉnh.

Hệ thống đô thị mở rộng, tăng cường liên kết

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, Tây Ninh có 5 đô thị loại II gồm Tân An, Tân Ninh, Hòa Thành, Trảng Bàng và Kiến Tường; 4 đô thị mới được định hướng đạt tiêu chí đô thị loại II gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và Cần Đước; cùng 16 đô thị định hướng đạt tiêu chí đô thị loại III.

Việc định hướng hình thành mạng lưới đô thị với nhiều cấp độ, chức năng khác nhau cho thấy định hướng phát triển không gian của Tây Ninh ngày càng mở rộng, gắn với yêu cầu kết nối hạ tầng, dịch vụ và các khu vực kinh tế. Trong cấu trúc đó, các đô thị động lực vừa phát huy vai trò riêng, vừa tạo sự liên kết với khu vực nông thôn, vùng sản xuất, khu công nghiệp và các đầu mối giao thương. Sự kết nối này có ý nghĩa quan trọng đối với việc khai thác hiệu quả nguồn lực và tạo sức lan tỏa phát triển.

Động lực tăng trưởng gắn với chất lượng sống

Quy hoạch xác định các động lực tăng trưởng gồm công nghiệp hiện đại, xanh, tuần hoàn và thông minh; logistics; kinh tế cửa khẩu; thương mại, dịch vụ; du lịch và nông nghiệp hiện đại. Các lĩnh vực này được định hướng phát triển gắn với lợi thế từng khu vực, đồng thời tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế và chuỗi cung ứng trong vùng.

Cùng với tăng trưởng kinh tế là mục tiêu nâng cao chất lượng sống, Quy hoạch đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt ít nhất 45% vào năm 2030; tổng diện tích sàn nhà ở đạt 236 triệu m², bình quân 33m²/người; diện tích nhà ở xã hội đạt 5,4 triệu m², tương đương khoảng 90.000 căn hộ.

Những chỉ tiêu này gắn với yêu cầu đầu tư đồng bộ về nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa, không gian công cộng, cây xanh và các dịch vụ thiết yếu. Đặc biệt, phát triển đô thị đi đôi với bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân ở khu vực nông thôn, vùng biên giới, tránh tạo khoảng cách quá lớn giữa các khu vực.

Xác lập hệ thống đô thị, các hành lang kinh tế

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đã xác lập những định hướng quan trọng về không gian, hệ thống đô thị, các hành lang kinh tế và động lực tăng trưởng của Tây Ninh trong giai đoạn tới. Những định hướng này tạo cơ sở để địa phương tổ chức lại nguồn lực, phát huy lợi thế sau hợp nhất và nâng cao vai trò trong liên kết vùng.

Đáng chú ý, cấu trúc đa trung tâm, hệ thống đô thị mở rộng và vị trí kết nối chiến lược cũng đặt ra một tầm nhìn phát triển rộng hơn đối với Tây Ninh. Đây không chỉ là câu chuyện tăng trưởng kinh tế, mà còn liên quan đến tổ chức không gian, mô hình quản trị và chất lượng phát triển trên toàn địa bàn.

Những nền tảng đó mở ra cơ sở để tỉnh nghiên cứu các định hướng phát triển ở tầm vóc mới, trong đó có mục tiêu xây dựng Đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương. Nội dung này sẽ được nhìn nhận sâu hơn từ yêu cầu, ý nghĩa và sự cần thiết của một mô hình phát triển tương xứng với không gian mới của tỉnh.