Tây Ninh đề xuất thay đổi cơ cấu chỉ tiêu nhà ở xã hội và nhà cho thuê

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Tại dự thảo nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng dự kiến giao Tây Ninh phát triển 51.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 25.000 căn nhà ở cho thuê.

Qua rà soát nhu cầu và điều kiện triển khai thực tế, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh chỉ tiêu nhà ở xã hội xuống còn 41.500 căn trong giai đoạn này, đồng thời tăng chỉ tiêu nhà ở cho thuê lên 35.000 căn. Tỉnh cũng xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể theo từng năm, làm cơ sở chủ động tổ chức triển khai.

Cụ thể, đối với chỉ tiêu nhà ở xã hội, Tây Ninh đề xuất phát triển 4.000 căn trong năm 2026, 6.200 căn năm 2027, 8.600 căn năm 2028, 9.800 căn năm 2029 và 12.900 căn năm 2030. Tổng số dự kiến đạt 41.500 căn trong cả giai đoạn.

Với nhà ở cho thuê, tỉnh đề xuất phát triển 2.000 căn trong năm 2026, 7.500 căn năm 2027, 8.100 căn năm 2028, 8.500 căn năm 2029 và 8.900 căn năm 2030, nâng tổng chỉ tiêu lên 35.000 căn. Việc điều chỉnh theo hướng tăng nguồn cung nhà ở cho thuê, giảm chỉ tiêu nhà ở xã hội để bán được địa phương đánh giá là phù hợp với nhu cầu của người dân, người lao động và định hướng phát triển nhà ở trên địa bàn.

Trước đó, theo nghị quyết của Chính phủ ngày 12/1/2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh được giao chỉ tiêu phát triển 80.240 căn. Tuy nhiên, quá trình triển khai cho thấy một số dự án nhà ở xã hội còn gặp khó khăn về đầu ra, trong khi việc thu hút nhà đầu tư chưa thuận lợi.

Bên cạnh đó, không gian phát triển đô thị và khu công nghiệp có những khác biệt so với dự báo ban đầu, kéo theo yêu cầu rà soát lại cơ cấu nguồn cung nhà ở. Nhu cầu thuê nhà cũng có xu hướng tăng so với nhu cầu mua nhà ở xã hội, đặt ra yêu cầu điều chỉnh chỉ tiêu để phù hợp hơn với khả năng tiếp cận nhà ở của các nhóm đối tượng.