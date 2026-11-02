Tây Ninh đề xuất hỗ trợ triển khai 5 dự án kè chống sạt lở xung yếu

Ngày 2-11, đoàn công tác Bộ NN-MT do Thứ trưởng Lê Trọng Yên làm trưởng đoàn, làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển nông nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Trọng Yên phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cho biết, 9 tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tăng trưởng 3,23%. Toàn tỉnh đã cấp 803 mã số vùng trồng, 957 mã số cơ sở đóng gói, công nhận 423 sản phẩm OCOP và vận hành cơ sở dữ liệu địa chính tại 96/96 xã, phường. Trong công tác quản lý môi trường, Tây Ninh đã cấp, điều chỉnh 176 giấy phép môi trường, phê duyệt 23 báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ; nguồn lực đầu tư hạ tầng thủy lợi và bảo vệ môi trường còn hạn chế. Tỉnh kiến nghị Bộ NN-MT hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính và nghiên cứu cơ chế cho doanh nghiệp đầu tư dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp.

Tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ NN-MT hỗ trợ kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm khu vực biên giới Bến Cầu, Tân Lập; đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ gần 2.200 tỷ đồng vốn giai đoạn 2026-2030 để triển khai 5 dự án kè chống sạt lở xung yếu trên các sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Tây và Bảo Định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Trọng Yên nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao, Tây Ninh cần xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Địa phương tập trung cơ cấu lại ngành theo hướng sinh thái, tuần hoàn, giảm phát thải, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, nâng cao giá trị các sản phẩm có lợi thế.

Thứ trưởng Bộ NN-MT đề nghị Tây Ninh đẩy nhanh các mô hình sản xuất giảm phát thải, khai thác tiềm năng tín chỉ carbon trong trồng lúa, trồng rừng; nghiên cứu phát triển các mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ, bảo đảm an toàn sinh học và thân thiện với môi trường. Cùng với đó, chủ động phương án sản xuất, ứng phó với thời tiết cực đoan, dịch bệnh và những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.