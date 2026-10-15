Tây Ninh đẩy tiến độ hai dự án Vành đai 4 TP.HCM, mục tiêu hoàn thành năm 2029

Đoạn đường Vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 74,5km đến 78,3km đi qua 15 xã. (Ảnh: CĐT)

UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và Dự án thành phần 2-5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM, xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến Cảng Hiệp Phước theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội, đường Vành đai 4 TP.HCM có chiều dài đầu tư khoảng 159,31 km, chia thành 10 dự án thành phần, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng.

Trong đó, hai dự án thành phần 2-4 và 2-5 do UBND tỉnh Tây Ninh làm cơ quan có thẩm quyền, triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Hai dự án có tổng chiều dài khoảng 78,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án thành phần 2-4 xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, dài khoảng 42,55 km, tổng mức đầu tư 20.485 tỷ đồng. Dự án thành phần 2-5 nối từ đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến Cảng Hiệp Phước, dài khoảng 35,75 km, tổng mức đầu tư 22.813 tỷ đồng. Trước mắt, cả hai dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Để chuẩn bị triển khai tuyến chính, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; đồng thời triển khai xây dựng 6 khu tái định cư cùng hệ thống đường gom, đường bên. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, qua đợt cao điểm 90 ngày đêm, diện tích được chi trả bồi thường, hỗ trợ đã đạt trên 94% tổng diện tích cần thực hiện.

Tây Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư và nhà thầu chuyển trọng tâm sang tổ chức thi công, kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn công trình; chủ động tháo gỡ khó khăn, không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn. Công tác quản lý cũng cần được tăng cường nhằm phòng ngừa thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành, đưa hai dự án thành phần vào khai thác trong năm 2029. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối vùng Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và Tây Nguyên, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp, vùng sản xuất và cửa khẩu đến hệ thống cảng biển, cảng hàng không.