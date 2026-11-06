Tây Ninh đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ

Mẫu hài cốt sau khi lấy được xử lý, bảo quản theo quy định để phục vụ giám định ADN. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, xác minh, cập nhật thông tin liệt sỹ và thân nhân, ưu tiên các trường hợp chưa có người cung cấp mẫu ADN, nhất là thân nhân thuộc dòng họ ngoại; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai những đợt thu nhận mẫu tiếp theo.

Trong năm 2026, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Qua đó, lực lượng Công an các cấp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên, hội viên, cán bộ y tế và các đơn vị liên quan đã tham gia rà soát, vận động.

Các tổ công tác, điểm thu nhận tập trung được bố trí; đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện.

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ", từ ngày 5-11/7/2026 (đợt 1), toàn tỉnh thu nhận 5.751 mẫu ADN, đạt 95,69% so với chỉ tiêu 6.010 thân nhân trong danh sách của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Từ ngày 26-28/10/2026 (đợt 2), toàn tỉnh thu nhận 1.974 mẫu, đạt 94,77% so với chỉ tiêu 2.083 thân nhân. Như vậy, qua hai đợt, toàn tỉnh thu nhận 7.729 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ.

Công tác thu nhận mẫu được triển khai đồng bộ tại 96/96 xã, phường; quá trình thực hiện bảo đảm quy trình kỹ thuật, không phát sinh sai sót, khiếu nại hoặc phản ánh liên quan. Toàn bộ mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận được bảo quản, chuyển đến đơn vị chuyên môn theo quy định để phục vụ giám định, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN.

Song song với thu nhận mẫu, Công an các xã, phường phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật dữ liệu liệt sỹ và thân nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến ngày 1/11/2026, toàn tỉnh đã cập nhật thông tin 34.098 liệt sỹ, trong đó có 23.862 trường hợp đã xác định được thông tin và 10.236 trường hợp chưa xác định được thông tin. Có 6.649 trường hợp liệt sỹ đã cập nhật thông tin thân nhân cung cấp mẫu ADN; trong đó, 6.624 trường hợp đã cập nhật thông tin thân nhân thuộc dòng họ ngoại, đạt 64,71%. Hiện còn 3.588 trường hợp liệt sỹ chưa có thông tin thân nhân cung cấp mẫu ADN được cập nhật.

Theo Đại tá Lê Trung Ái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, công tác thu nhận mẫu ADN được cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo, triển khai, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và địa phương.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Tân Biên cẩn trọng thực hiện lấy mẫu hài cốt từ phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Trong quá trình thực hiện, các lực lượng đã chủ động phối hợp rà soát, xác minh nhân thân, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thủ tục và tổ chức thu nhận mẫu; đặc biệt, các địa phương được lựa chọn làm điểm thu nhận tập trung đã bố trí địa điểm, nhân lực, cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sỹ đến cung cấp mẫu, bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra an toàn, đúng quy trình.

Công tác rà soát, vận động và cập nhật dữ liệu tại một số địa phương đạt kết quả tích cực. Các địa phương có tỷ lệ liệt sỹ được cập nhật thông tin thân nhân cung cấp mẫu ADN thuộc dòng họ ngoại cao gồm Bình Hiệp đạt 94,44%; Tân Hưng 88,04%; Mộc Hóa 86,84%; Vàm Cỏ 84,66%; Thạnh Phước 83,53%; Đông Thành 81,25% và An Tịnh 80,35%.

Về số lượng mẫu thu nhận, một số đơn vị đạt kết quả cao như Đức Huệ và Mỹ Hạnh cùng 251 mẫu; Tân Tập 240 mẫu; Vàm Cỏ 197 mẫu; Đông Thành 192 mẫu; Gò Dầu 176 mẫu; An Tịnh 171 mẫu và Phước Vĩnh Tây 159 mẫu. Kết quả này thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở và sự đồng thuận, ủng hộ của các gia đình chính sách, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác rà soát, lập danh sách tại một số địa phương còn hạn chế, có trường hợp xác định chưa đúng đối tượng, phải điều chỉnh, bổ sung; tỷ lệ cập nhật thông tin thân nhân thuộc dòng họ ngoại ở một số địa bàn còn thấp.

Để khắc phục, Công an tỉnh Tây Ninh kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ cung cấp danh sách liệt sỹ theo từng xã, phường trước ngày 15/11/2026 để phục vụ đối chiếu, tạo lập dữ liệu; hướng dẫn cơ quan chuyên môn cấp xã phối hợp Công an cùng cấp rà soát, chuẩn hóa thông tin liệt sỹ.

Hài cốt sau khi được lấy mẫu được cán bộ, chiến sĩ trang trọng đưa trở lại phần mộ, bảo đảm sự tôn kính đối với các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp tục chỉ đạo rà soát thân nhân liệt sỹ thuộc diện thu nhận mẫu, tập trung vào dòng họ ngoại và phối hợp tổ chức các đợt thu nhận tiếp theo.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nghiên cứu phương án thu nhận mẫu đối với những trường hợp liệt sỹ chưa xác định được danh tính nhưng không có thân nhân thuộc dòng họ ngoại cung cấp mẫu ADN; hỗ trợ xử lý các trường hợp đã thu nhận mẫu nhưng hệ thống vẫn hiển thị trạng thái chưa thu nhận.

Việc thu nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân và đối sánh với dữ liệu ADN hài cốt liệt sỹ là giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, các gia đình có thêm cơ hội tìm lại người thân, đưa các liệt sỹ trở về với tên tuổi, quê hương, đáp ứng nguyện vọng và sự mong mỏi của thân nhân sau nhiều năm.

Đại tá Lê Trung Ái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an cấp xã trong quá trình rà soát, xác minh, lập danh sách và cập nhật thông tin; kịp thời chấn chỉnh những sai sót; đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị kế hoạch, lộ trình thu nhận mẫu khi có thông báo của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an)./.