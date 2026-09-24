Tây Ninh: Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát

Bản đồ đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1 từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh) được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) được HĐND tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/2/2026 và chia thành 2 dự án thành phần.

Trong đó, tuyến cao tốc giai đoạn 1 dài khoảng 28 km, quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 120km/h. Điểm đầu giao với cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài tại xã Phước Thạnh và điểm cuối giao với ĐT.799, ĐT.781 tại phường Ninh Thạnh. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là hơn 9.800 tỷ đồng (chưa gồm lãi vay); trong đó vốn Nhà nước chiếm 55%, còn lại là vốn nhà đầu tư.

Dự án thành phần 1 (bồi thường, giải phóng mặt bằng), thực hiện trên địa bàn 5 xã/phường: Phước Thạnh, Gia Lộc, Thạnh Đức, Long Hoa và Ninh Thạnh với diện tích thu hồi khoảng 258 ha.

Đến ngày 20/9/2026, công tác đo đạc, kiểm đếm đang được gấp rút triển khai. Đến nay, phường Gia Lộc đã kiểm đếm đạt 100%, phường Long Hoa đạt 99,64%, xã Thạnh Đức đạt 98,52%, phường Ninh Thạnh đạt 85,2% và xã Phước Thạnh đạt 63,77%.

Dự kiến, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, ghi nhận hiện trạng của 5 xã, phường sẽ phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026. Sau đó sẽ niêm yết, công khai phương án bồi thường trong tháng 10, tiến hành phê duyệt phương án bồi thường vào tháng 11 và chi trả tiền, bàn giao mặt bằng trong tháng 12/2026.

Dự án thành phần 2 (Đầu tư xây dựng tuyến chính và đường gom), UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt dự án vào ngày 26/8/2026 với nhà đầu tư được chọn là Liên danh đầu tư cao tốc CT32. Tổ đàm phán hợp đồng BOT đã tiến hành thương thảo 2 vòng và dự kiến họp vòng 3 vào ngày 23/9 để làm rõ các nội dung về cơ chế tài chính, bảo hành và phân chia doanh thu.