Tây Ninh: Đẩy nhanh tiến độ chuỗi dự án trị giá 18.300 tỷ đồng

Ngày 9-11, tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, Tập đoàn Hoàng gia De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam và Heineken Việt Nam đã trao đổi về định hướng đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và thúc đẩy các dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2036.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. Phía doanh nghiệp có ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus toàn cầu; ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn; ông James Crampton, Giám đốc Đối ngoại cao cấp Heineken Việt Nam.

Khánh thành, khởi công 10 dự án trong năm 2027

Trọng tâm buổi làm việc là kế hoạch tổ chức sự kiện vào ngày 24-4-2027. Theo đó, Hùng Nhơn - De Heus sẽ khánh thành 6 dự án, gồm Nhà máy chế biến thực phẩm DHP, Nhà máy phân bón hữu cơ Den Ouden GrowSolutions và các khu chăn nuôi. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ khởi công 4 dự án chăn nuôi heo giống, gà giống, gà đẻ và gà hậu bị.

Theo ông Gabor Fluit, các dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp khép kín mà Hùng Nhơn - De Heus đang xây dựng tại Tây Ninh. Trong đó, tổ hợp chế biến thực phẩm DHP tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được định hướng là mắt xích kết nối hoạt động chăn nuôi với chế biến sâu và xuất khẩu.

Ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ thông tin về chuỗi sự kiện trong năm 2027

Ông Vũ Mạnh Hùng cho biết chương trình sẽ mang quy mô quốc tế, dự kiến đón khoảng 1.000 khách mời, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các hiệp hội (KOCHAM, AmCham, EuroCham, DBAV), cùng doanh nghiệp và nhà nhập khẩu từ thị trường Halal. Đây có thể xem là sự kiện quốc tế có quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Tây Ninh và khu vực.

Hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín

Trong giai đoạn 2026-2036, Hùng Nhơn - De Heus hướng tới triển khai 13 dự án tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư dự kiến 18.300 tỷ đồng, tương đương 700 triệu USD, phát triển theo hướng liên kết, bổ trợ lẫn nhau nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị.

Trong đó, Hùng Nhơn phát triển và vận hành hệ thống trang trại; De Heus phụ trách thức ăn chăn nuôi, dinh dưỡng; Bel Gà cung cấp nguồn gà giống; Big Dutchman đảm nhiệm thiết bị chuồng trại; Olmix mang đến giải pháp sinh học; Boehringer Ingelheim đáp ứng vaccine và giải pháp sức khỏe vật nuôi; Den Ouden GrowSolutions phụ trách phân bón và cải tạo đất.

Khi hoàn thiện, chuỗi dự án hướng tới đạt 200 triệu con gà giống/năm, 25 triệu con gà thịt/năm, 3 triệu con gà đẻ/năm, 1 triệu con gà hậu bị/năm và 10.000 con heo giống cụ kỵ. Mục tiêu doanh thu toàn chuỗi đạt 2 tỷ USD/năm, tạo việc làm cho khoảng 2.500-3.000 lao động.

Đưa Tây Ninh trở thành “bếp ăn của thế giới”

Trên nền tảng chuỗi sản xuất khép kín, Hùng Nhơn - De Heus xác định công nghiệp chế biến sâu và mở rộng xuất khẩu là trọng tâm chiến lược. Các tổ hợp hướng tới đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, ISO 22000, FSSC 22000 và Halal. Dự kiến sẽ xuất khẩu lô thịt gà đầu tiên sang thị trường Halal vào đầu năm 2027, từng bước mở rộng đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi tại Tây Ninh.

Ông Gabor Fluit chia sẻ về các dự án đang triển khai tại Tây Ninh

“Chúng tôi đặt mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành địa chỉ cung ứng thực phẩm được nhận diện trên thị trường quốc tế, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành “bếp ăn của thế giới”. Đây là định hướng dài hạn, gắn với việc xây dựng năng lực sản xuất, bảo đảm chất lượng, phát triển thương hiệu và mở rộng mạng lưới phân phối quốc tế”, ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.

Theo ông Gabor Fluit, sự hợp tác giữa Hùng Nhơn và De Heus còn hướng tới xây dựng hình mẫu liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Cùng tháo gỡ khó khăn, tăng tốc triển khai dự án

Tại buổi làm việc, đại diện Hùng Nhơn - De Heus đã trao đổi về những khó khăn, trong quá trình triển khai dự án, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan chức năng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của hai tập đoàn và khẳng định Tây Ninh luôn nhất quán với phương châm “sự thành công và thịnh vượng của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Ông cho biết, những dự án phía doanh nghiệp đang triển khai hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh.

Đối với kế hoạch khánh thành và khởi công 10 dự án vào ngày 24-4-2027, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Hùng Nhơn - De Heus và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thống nhất lộ trình triển khai, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành các đầu việc, bảo đảm tiến độ tổ chức sự kiện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết và Chủ tịch UBND Lê Văn Hẳn tỉnh Tây Ninh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo các tập đoàn

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cam kết chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Tại cuộc gặp, đại diện Heineken Việt Nam đánh giá cao tiềm năng thu hút đầu tư của Tây Ninh và chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus. Đồng thời nhấn mạnh môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và cơ chế đối thoại thường xuyên giữa chính quyền với doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin nhà đầu tư, mở rộng hợp tác cho tăng trưởng bền vững tại địa phương.