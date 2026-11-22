Trên công trường dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: TTXVN phát

Tại dự án ĐT.830E, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm yêu cầu UBND xã Bến Lức phải tập trung giải quyết dứt điểm 1 trường hợp còn lại, bảo đảm hoàn thành trong tháng 11/2026. Dự án này có chiều dài hơn 9,3 km, tổng vốn đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Được khởi công từ tháng 4/2023, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 nhưng do chậm tiến độ nên đã phải gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2026.

Ông Trương Thanh Liêm cũng yêu cầu trong tháng 11/2026, các đơn vị, địa phương hoàn thành giải quyết dứt điểm 3 trường hợp thuộc dự án Đường tỉnh 830C và 2 trường hợp còn lại của dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án, tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân đối với dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát; hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 11/2026, bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết đối với dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Với dự án Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn, Tây Ninh đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2026. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm, hiện các xã Mỹ Lệ, Bến Lức và Hòa Khánh vẫn còn nhiều trường hợp chưa hoàn thành. Do đó, các địa phương rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp. Riêng xã Mỹ Lệ là địa phương còn nhiều trường hợp tồn đọng, lãnh đạo UBND xã phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Đối với những trường hợp đang được Tòa án, cơ quan Thi hành án giải quyết hoặc liên quan đến thừa kế, tranh chấp, nếu người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng trên thực địa thì được xem là đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm mở tài khoản gửi tiền bồi thường theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, đồng thời thống kê, rà soát lại số liệu bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phù hợp.

Đặc biệt, đối với dự án Trục kết nối Long An - Tân Ninh, đoạn từ xã Đức Huệ đến xã Bến Cầu, ông Trương Thanh Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, bảo đảm có mặt bằng khởi công dự án đúng mốc ngày 30/12/2026. Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược trong kết nối không gian phát triển của tỉnh, tăng cường liên kết giữa khu vực trung tâm với vùng biên giới, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng, tuyến chính dài khoảng 74,317 km, kết nối từ đường Vành đai thành phố Tân An tại phường Tân An đến Quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu; đồng thời có tuyến kết nối Quốc lộ 1 dài khoảng 2,38 km. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối hai khu vực Long An và Tây Ninh trước hợp nhất, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện kết nối các khu công nghiệp, đô thị, khu kinh tế cửa khẩu và hệ thống giao thông liên vùng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tại các dự án giao thông trọng điểm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã chi trả bồi thường cho gần 15.000 trường hợp, với diện tích hơn 2.400 ha, tổng số tiền gần 31.000 tỷ đồng. Diện tích đã chi trả đạt 160,85% chỉ tiêu được giao (1.500 ha) và 120,64% chỉ tiêu phấn đấu (2.000 ha) theo kế hoạch của UBND tỉnh. Nhiều dự án trọng điểm đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng cao, như Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh đạt 95,09%; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đạt 99,98%; đường Tân An - Bình Hiệp đạt 86,13%.

Theo ông Nguyễn Anh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, kết quả trên có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Một số dự án còn nhiều trường hợp khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tập trung giải quyết, nhất là Trục kết nối Long An - Tân Ninh, đường Tân An - Bình Hiệp, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 và Đường tỉnh 827E.

Nguyên nhân chủ yếu là một số dự án kéo dài, phương án bồi thường được phê duyệt từ trước ngày 1/7/2025, trong khi quy định pháp luật về đất đai có nhiều thay đổi; hồ sơ pháp lý tiếp nhận từ các đơn vị trước đây chưa đầy đủ; một bộ phận người dân chưa đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa một số sở, ngành và địa phương chưa đồng bộ; trách nhiệm chỉ đạo của người đứng đầu tại một số nơi chưa thực sự sâu sát, quyết liệt.

Do đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh kiến nghị các sở, ngành sớm hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về suất tái định cư tối thiểu và mức chi bảo đảm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với những vấn đề liên quan nhiều ngành, các đơn vị cần chủ động phối hợp, thống nhất phương án xử lý, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với các địa phương có dự án đi qua, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn; trực tiếp tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, rà soát các kiến nghị, khiếu nại chưa được giải quyết và tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.