Hơn 2,3 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên tại tỉnh Tây Ninh đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Một trong những điểm nổi bật trong quá trình phát triển công dân số tại Tây Ninh là việc mở rộng cấp và hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 2,3 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Để người dân không chỉ có tài khoản mà còn biết cách khai thác các tiện ích, tỉnh phát huy vai trò của 977 Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng Công an cơ sở và các tổ chức đoàn thể. Các hoạt động tập trung hướng dẫn sử dụng VNeID, ứng dụng Tây Ninh Smart, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn khi tham gia môi trường mạng.

Đặc biệt, các mô hình “Điểm hỗ trợ công dân số”, “Đại sứ số - Gia đình số” tiếp tục được triển khai theo hướng gần dân, sát cơ sở. Thông qua phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, người dân được hỗ trợ trực tiếp trong quá trình tiếp cận công nghệ, nhất là những người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc còn hạn chế kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh.

Cùng với đó, việc tích hợp thông tin, giấy tờ trên VNeID được đẩy mạnh, góp phần tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã tích hợp gần 2,2 triệu thông tin số thuê bao di động; gần 600.000 thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử và gần 600.000 thông tin tài khoản an sinh xã hội. Ngoài ra, có gần 190.000 trường hợp tích hợp sổ sức khỏe điện tử và hơn 97.000 trường hợp tích hợp giấy khai sinh.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được mở rộng. Trong tổng số hơn 161.000 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội, có hơn 157.000 người đã có tài khoản ngân hàng, đạt 97%. Đối với người có công, toàn bộ hơn 18.000 trường hợp đã có tài khoản đều thực hiện nhận chi trả qua tài khoản ngân hàng.

Người dân được hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Trong lĩnh vực giáo dục, việc thu phí không dùng tiền mặt qua hệ thống quản lý giáo dục của tỉnh đạt tỷ lệ hơn 99%. Đây là những kết quả cho thấy các phương thức giao dịch điện tử ngày càng được mở rộng trong những hoạt động thường nhật.

Những kết quả đạt được cho thấy chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ riêng của các cơ quan quản lý mà đang dần lan tỏa đến từng hộ gia đình, từng nhóm dân cư.

Dù vậy, việc phổ cập kỹ năng số vẫn còn không ít thách thức. Một bộ phận người dân chưa có thiết bị thông minh hoặc chưa thành thạo công nghệ; cơ sở vật chất phục vụ hướng dẫn tại một số địa bàn còn thiếu. Nền tảng Bình dân học vụ số đôi lúc phát sinh sự cố kỹ thuật, ảnh hưởng đến quá trình học tập của người dân.

Tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục rà soát, phân loại những nhóm người dân chưa đăng ký, chưa kích hoạt hoặc chưa thường xuyên sử dụng VNeID để có phương án hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó là duy trì các mô hình hỗ trợ công dân số, tăng cường hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Việc đưa công nghệ đến gần người dân không chỉ nằm ở số lượng tài khoản được cấp hay dữ liệu được tích hợp, mà còn ở khả năng sử dụng thành thạo những tiện ích phục vụ cuộc sống. Vì vậy, phổ cập kỹ năng số, bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số sẽ tiếp tục là yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số tại Tây Ninh.