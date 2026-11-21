Ngày 21/11, Đội K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại ấp An Sơn, xã An Ninh. Đây là kết quả mới trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Các hài cốt sau khi quy tập được lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN và bảo quản để phục vụ công tác xác định danh tính (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự).

Theo thông tin từ địa phương, việc phát hiện hài cốt bắt nguồn từ quá trình sản xuất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn, cư trú tại ấp An Sơn. Trong lúc sử dụng máy đào cải tạo đất phục vụ canh tác, gia đình bất ngờ phát hiện một vật thể lạ nằm sâu dưới lòng đất, bên ngoài được bao bọc bằng lớp cao su màu xanh.

Nghi ngờ đây là hài cốt liệt sĩ, gia đình ông Tuấn nhanh chóng trình báo chính quyền xã An Ninh. Tiếp nhận thông tin, địa phương liên hệ Đội K73 phối hợp khảo sát hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh và tìm kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong lớp cao su màu xanh có một lớp võng bộ đội cùng phần xương còn lại của hài cốt. Đáng chú ý, tại khu vực phần đầu còn có một mảnh đạn. Do được chôn cất trong thời gian dài, phần lớn hài cốt đã phân hủy, gây khó khăn cho công tác thu thập và bảo quản.

Từ những dấu hiệu tại hiện trường, Đội K73 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm để xác định khả năng còn hài cốt liệt sĩ ở khu vực lân cận. Lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng máy đào kết hợp đào thủ công, kiểm tra từng vị trí nghi vấn nhằm bảo đảm quá trình quy tập được thực hiện cẩn trọng.

Trong quá trình này, cách vị trí phát hiện đầu tiên khoảng 1,5m, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ hai ở độ sâu khoảng 1m. Tại khu vực tương ứng với phần bụng hài cốt có một chiếc chén bằng sành.

Sau khi hoàn tất việc quy tập, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với cả hai hài cốt để phục vụ công tác xác định danh tính. Các hài cốt được đưa về bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã An Ninh, trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Không chỉ tại địa bàn trong nước, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia cũng được các Đội K tiếp tục triển khai. Riêng trong ngày 21/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, Đội K71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh quy tập được 4 hài cốt tại các tỉnh Oddar Meanchey, Banteay Meanchey và Siem Reap. Trong khi đó, Đội K73 tìm thấy 3 hài cốt tại hai tỉnh Pailin và Battambang.

Theo số liệu tổng hợp, trong giai đoạn XXVI, mùa khô 2026 - 2027, các Đội K đã quy tập được 330 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Trong đó, Đội K70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7 quy tập 67 hài cốt, Đội K71 quy tập 130 hài cốt và Đội K73 quy tập 133 hài cốt.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 21/11, tỉnh Tây Ninh đã quy tập tổng cộng 568 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 19 hài cốt được tìm thấy trong nước. Kết quả này tương đương gần 95% chỉ tiêu được giao. Kết quả trên thể hiện nỗ lực của các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.