Tây Ninh đầu tư 150 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 50 kết nối TP.HCM

Tây Ninh khởi công mở rộng gần 2,3 km Quốc lộ 50, vốn đầu tư 150 tỷ đồng. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

UBND xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh vừa khởi công Dự án Mở rộng Quốc lộ 50, đoạn từ ranh giới TP.HCM đến vòng xoay Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng. Công trình được đầu tư nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa địa phương với TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Dự án có chiều dài gần 2,3 km, được mở rộng với quy mô 6 làn xe cơ giới, nền đường rộng 31 m, mặt đường bê tông nhựa. Các hạng mục đi kèm gồm hệ thống vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng và báo hiệu đường bộ. Tổng mức đầu tư dự án là 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Đáng chú ý, công trình sẽ tạo sự đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 phía TP.HCM. Hiện thành phố đang triển khai đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, dài khoảng 6,92 km, quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang 34 m, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Trong khi đó, đoạn tiếp nối qua địa bàn Tây Ninh hiện có quy mô 2 làn xe. Việc mở rộng gần 2,3 km qua Cần Giuộc sẽ góp phần khắc phục chênh lệch về quy mô hạ tầng giữa hai địa phương, từng bước hình thành trục Quốc lộ 50 đồng bộ từ TP.HCM qua Tây Ninh.

Bên cạnh đó, dự án còn tăng khả năng kết nối với ĐT.827E, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa giữa khu vực phía Đông Nam tỉnh Tây Ninh với TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Giuộc hiện có 5 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 492 doanh nghiệp, trong đó có 300 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo việc làm cho hơn 66.000 lao động. Toàn xã có 1.269 doanh nghiệp và 1.282 hộ kinh doanh; thu ngân sách 10 tháng đạt 475 tỷ đồng.

Không gian phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ tại địa phương tiếp tục được mở rộng với 43 dự án thuộc nhiều lĩnh vực, tổng diện tích khoảng 2.900 ha. Trong đó, việc mở rộng Khu công nghiệp Long Hậu và triển khai các công trình giao thông liên vùng được xác định là những nội dung quan trọng trong định hướng phát triển địa phương.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, Chủ tịch UBND xã Cần Giuộc đề nghị các đơn vị thi công, thiết kế, tư vấn giám sát tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật, đồng thời chú trọng an toàn lao động. Chủ đầu tư và các ấp tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận và điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công.