Tây Ninh đặt mục tiêu thu hút 3 trung tâm logistics và 2 chợ đầu mối

Cảng Quốc tế Long An được xác định là một trong những địa điểm gắn với định hướng phát triển trung tâm logistics của Tây Ninh, góp phần khai thác lợi thế vận tải đường biển, kết nối giao thương và nâng cao năng lực lưu thông, phân phối hàng hóa. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Thu hút đầu tư ít nhất 3 trung tâm logistics, 2 chợ đầu mối và từ 3 đến 5 trung tâm thương mại, siêu thị đi vào hoạt động đến năm 2030 là những mục tiêu Tây Ninh đặt ra nhằm phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa và khai thác lợi thế kết nối vùng, giao thương quốc tế.

Theo ông Trương Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương định hướng tập trung các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, hoàn thiện các trục giao thông quan trọng kết nối giữa trung tâm logistics, kho bãi, trung tâm phân phối hàng hóa, cảng biển, cửa khẩu với các khu cụm công nghiệp; từng bước hình thành mạng lưới logistics và hệ thống phân phối hàng hóa hiện đại, góp phần đưa thương mại - dịch vụ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế tỉnh.

Trong 3 trung tâm logistics tỉnh định hướng thu hút, có ít nhất 1 trung tâm gắn với khu kinh tế cửa khẩu hoặc cảng. Bên cạnh đó, Tây Ninh cũng phấn đấu tăng trưởng doanh số thương mại điện tử bình quân 20% - 30%/năm; đến năm 2030, 100% siêu thị, trung tâm thương mại và 80% chợ, hộ kinh doanh triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, 100% xã, phường có chợ xây dựng và nhân rộng mô hình “Chợ an toàn thực phẩm”.

Phát triển hệ thống cảng thủy nội địa là một trong những giải pháp giúp Tây Ninh đa dạng hóa phương thức vận tải, giảm áp lực cho giao thông đường bộ và nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Để tăng cường kết nối hạ tầng phục vụ thương mại, logistics và sản xuất, Tây Ninh cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành 5 công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông gồm: Đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á; Đường Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Tháp (trục Đường tỉnh 827E); Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; Đường động lực Đức Hòa; Đường Tân An - Bình Hiệp. Đồng thời, tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai 3 trục động, gồm:: Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài và cao tốc Gò Dầu - Xa Mát; đường động lực Bình Chánh - Vành đai 4 - Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và trục động lực hệ thống sông Vàm Cỏ.

Việc thực hiện các mục tiêu trên, sẽ góp phần để giúp Tây Ninh trở thành cửa ngõ kết nối thương mại, kinh tế biên mậu, hợp tác quốc tế kết hợp dịch vụ du lịch. Qua đó, phát huy lợi thế vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây; tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh và thuộc vùng kinh tế năng động, phát triển nhất cả nước; là cửa ngõ kết nối quan trọng giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ, đồng thời có đường biên giới gần 369 km tiếp giáp với Campuchia cùng 4 cửa khẩu quốc tế.

Phát triển hệ thống cảng thủy nội địa là một trong những hướng đi nhằm khai thác lợi thế mạng lưới sông ngòi, đa dạng hóa phương thức vận chuyển, tăng cường kết nối hàng hóa giữa các vùng sản xuất, khu công nghiệp và đầu mối logistics. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm, địa phương sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng danh mục dự án ưu tiên để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và logistics. Cùng đó, Tây Ninh chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đổi mới xúc tiến đầu tư, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển kinh tế biên mậu và xuất khẩu, khuyến khích ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Tây Ninh cũng đồng thời triển khai phong trào thi đua Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, dịch vụ cảng, logistics và ngành thương mại, dịch vụ giai đoạn 2026–2030. Phong trào được triển khai rộng rãi trong các sở, ngành, địa phương, hiệp hội, hội và nhà đầu tư, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.