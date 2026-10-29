Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp từ 4% năm 2026

Máy bay không người lái (UAV) thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng tại xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Tỉnh Tây Ninh đang tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp, ổn định đầu ra nông sản, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả sản xuất. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản từ 4% trở lên trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị rà soát từng lĩnh vực, ngành hàng, xác định dư địa tăng trưởng và sản lượng có thể tăng thêm trong quý IV/2026; hoàn thiện kịch bản, giải pháp thực hiện, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với trồng trọt, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng giống chất lượng cao, cơ giới hóa, kỹ thuật canh tác tiết kiệm chi phí, giảm phát thải; hướng dẫn người dân gieo sạ vụ Đông Xuân 2026-2027 đúng lịch thời vụ. Việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tiếp tục được tăng cường nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu.

Trong chăn nuôi, các địa phương phối hợp cơ quan thú y tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý sớm ổ dịch; đẩy mạnh tiêm phòng, nhất là bệnh dại, kiểm soát vận chuyển và giết mổ động vật, bảo đảm an toàn sinh học. Đối với mùa khô 2026-2027, tỉnh yêu cầu chủ động dự báo, xây dựng phương án điều tiết, tích trữ nước, điều chỉnh lịch thời vụ và ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Kịch bản ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phải được trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 5/11/2026.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng kênh tiêu thụ nông sản; củng cố liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Các giải pháp phát triển sản xuất phải gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng, tăng cường chế biến sâu và cải thiện thu nhập của người dân.

Từ đầu năm đến nay, dù còn khó khăn, sản xuất nông nghiệp Tây Ninh ghi nhận một số kết quả tích cực. Các cây trồng chủ lực như khoai mì, sầu riêng, thanh long, chanh, mít và cao su duy trì sản lượng khá. Toàn tỉnh đã cấp 803 mã số vùng trồng xuất khẩu, có 957 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu đang hoạt động. Việc phòng, chống dịch bệnh động vật được triển khai với hơn 43,8 triệu liều vaccine; trong mùa khô 2025-2026, chưa ghi nhận thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp do hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.

Theo UBND tỉnh, đến hết tháng 9/2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,23%, thấp hơn mức 3,25% theo kịch bản của tỉnh. Giá nông sản biến động, chi phí vật tư, nhiên liệu và thức ăn chăn nuôi tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận người sản xuất. Liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ chưa chặt chẽ; đầu ra một số ngành hàng thiếu ổn định, việc đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc còn hạn chế.

Trong chăn nuôi, dịch tả lợn châu Phi, bệnh dại và cúm gia cầm tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh ghi nhận 8 trường hợp chó mắc bệnh dại tại 6 xã, phường và 10 trường hợp tử vong ở người tại 10 xã, phường. Bên cạnh đó, mùa khô 2026-2027 có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; một số công trình thủy lợi và hệ thống cấp nước còn hạn chế.