Tây Ninh đặt mục tiêu công nghiệp chiếm 60,4% GRDP vào năm 2030

Tây Ninh ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, tăng tỷ lệ nội địa hóa. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, xác định 6 nhóm ngành ưu tiên và các mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp trong giai đoạn tới.

Theo đó, 6 nhóm ngành công nghiệp chủ lực gồm: Cơ khí, điện tử, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao; dệt, sản xuất sợi vải và nguyên phụ liệu dệt may; sản xuất, chế biến cao su và plastic; sản xuất, chế biến thực phẩm; may mặc - da giày; năng lượng tái tạo.

Đề án xác định giai đoạn 2026-2030, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp phấn đấu tăng bình quân 11%/năm, đưa tỷ trọng công nghiệp lên 60,4% GRDP. Trong đó, giá trị tăng thêm của 6 nhóm ngành chủ yếu tăng bình quân trên 13%/năm, chiếm trên 80% tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp vào năm 2030.

Về cơ cấu công nghệ, Tây Ninh đặt mục tiêu nâng tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao lên 22-25% giá trị tăng thêm toàn ngành, công nghệ trung bình chiếm 48-50%, trong khi công nghệ thấp giảm còn 25-30%. Kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp phấn đấu đạt 27,5 tỷ USD, trong đó sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp chủ yếu chiếm 90-95%. Doanh thu các doanh nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 1.245-1.350 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nội địa hóa tại một số ngành công nghiệp ưu tiên đạt 40-45%.

Để thực hiện các mục tiêu, tỉnh định hướng hình thành các cụm công nghiệp có sự liên kết giữa doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước. Các khu công nghiệp chuyên ngành được ưu tiên phát triển gồm chế biến thực phẩm; dệt may - da giày; hóa chất - vật liệu; cao su - plastic; điện - điện tử; cơ khí - chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật, logistics, năng lượng và xử lý môi trường được định hướng đầu tư đồng bộ theo yêu cầu của từng nhóm ngành.

Thông qua Đề án, Tây Ninh hướng tới chuyển dịch từ phát triển công nghiệp theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao hàm lượng công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.