Tây Ninh: Đánh tử vong người sau va chạm giao thông

Theo kết luận điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khoảng 11h55 ngày 30/1/2026, Mai Anh Nhật điều khiển xe ô tô bán tải đuổi theo và chặn xe do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1962, trú tại phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển. Trong quá trình này, xe của Nhật xảy ra va chạm với xe của ông Hùng.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau va chạm, khi ông Hùng mở cửa xe bước xuống, Nhật được xác định đã dùng tay đấm liên tiếp vào vùng đầu và dùng chân đá vào vùng cổ bên trái của ông Hùng, khiến nạn nhân bất tỉnh, nằm trên đường.

Thấy ông Hùng bất tỉnh, người dân yêu cầu Nhật đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhật sau đó đưa ông Hùng lên thùng xe bán tải của mình và chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa.

Sau đó, ông Hùng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị.

Đến khoảng 23h ngày 31/1/2026, ông Hùng tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mai Anh Nhật về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.