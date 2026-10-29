Tây Ninh đánh thức 'mỏ vàng' du lịch

Không còn dừng lại ở vị thế của một điểm đến hành hương theo mùa, Tây Ninh đang chủ động khai thác sâu rộng “mỏ vàng” du lịch thông qua việc đổi mới tư duy quản lý, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa đặc sắc và thực hiện những quy hoạch hạ tầng quy mô tầm cỡ.

Thực trạng du lịch Tây Ninh

Các công trình du lịch, văn hóa và tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen tạo điểm nhấn mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh du lịch Tây Ninh trong thời gian qua, điểm sáng trung tâm tạo nên sức hút mạnh mẽ chính là Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Với độ cao 986m được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ, nơi đây đã và đang trở thành thỏi nam châm thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.

Trong 10 tháng năm 2026, Sun World Ba Den Mountain đã ghi nhận kết quả ấn tượng khi đón trên 5 triệu lượt khách sử dụng dịch vụ cáp treo lên núi Bà Đen. Đáng chú ý, bên cạnh dòng khách truyền thống từ các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, lượng du khách đến từ các tỉnh phía Bắc ghi nhận mức tăng trưởng rất mạnh. Đặc biệt, thị trường du khách quốc tế ghi nhận sự bứt phá vượt bậc, trong đó dòng khách đến từ các quốc gia như Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc đã tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Đào Thị Việt, Tổng quản lý Sun World Ba Den Mountain chia sẻ: "từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, tâm linh với quy mô lớn và những sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm khác. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu, chuẩn bị triển khai các chương trình văn hóa quy mô lớn nhằm tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề thủ công truyền thống. Mục tiêu xuyên suốt là từng bước đưa núi Bà Đen trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh hàng đầu, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Tây Ninh trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế".

Sức hút của "mỏ vàng" du lịch Tây Ninh không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng ấn tượng mà còn được minh chứng sinh động qua cảm nhận trực tiếp của du khách ở mọi lứa tuổi và đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Sự kết hợp hài hòa giữa không gian tâm linh thiêng, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và các hoạt động trải nghiệm văn hóa phong phú đã tạo nên nét đặc sắc riêng biệt cho du lịch nơi đây.

Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, kiến trúc độc đáo và biểu tượng tôn giáo đặc trưng của tỉnh. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Lần đầu tiên đặt chân đến núi Bà Đen, em Nguyễn Lê Thảo Nguyên (19 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) không giấu được sự thích thú khi hòa mình vào không gian văn hóa – tâm linh độc đáo tại đây. Em Thảo Nguyên chia sẻ: em thấy không gian tại núi Bà Đen rất rộng lớn và có vô số hoạt động để du khách trải nghiệm. Trước đây, khi đi cùng ba mẹ đến một số ngôi chùa tại Thành phố Hồ Chí Minh, em thường chủ yếu vào chùa thắp hương, cầu an. Còn khi đến núi Bà Đen, ngoài những hoạt động tâm linh truyền thống, du khách còn có thể tham quan, khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, trải nghiệm nhiều không gian văn hóa đa dạng và chụp ảnh lưu niệm. Em cảm thấy đây là điểm khác biệt rất thú vị... Khi trở về Thành phố Hồ Chí Minh, em chắc chắn sẽ giới thiệu và khuyến khích bạn bè, người thân đến núi Bà Đen để tham quan và trải nghiệm.

Cùng chung háo hức khi lần đầu đến với Tây Ninh, du khách Nguyễn Thu Tiền (25 tuổi, du khách đến từ tỉnh An Giang) dành nhiều lời khen ngợi cho không khí đông vui, nhộn nhịp cùng hệ thống dịch vụ đa dạng tại địa phương. Ấn tượng sâu sắc với những giá trị văn hóa bản địa độc đáo, Nguyễn Thu Tiền bộc bạch: Đây là lần đầu tiên em được tham gia phiên chợ lá nên cảm thấy rất vui và thích thú. Em thấy phiên chợ có không khí vô cùng đông vui, nhộn nhịp, thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan... Đặc biệt, những món bánh dân gian tại phiên chợ rất ngon, mang lại cho em cảm giác gần gũi và thú vị. Em mong muốn sẽ tiếp tục quay trở lại núi Bà Đen nhiều lần nữa trong tương lai.

Trong khi đó, ở góc độ thưởng ngoạn thiên nhiên và kiến trúc, du khách Trần Khánh Linh (19 tuổi, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) lại bị chinh phục hoàn toàn bởi khí hậu mát mẻ và khung cảnh sương mù bao phủ mờ ảo trên đỉnh núi cao. So sánh trải nghiệm thời tiết độc đáo này với các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng, Trần Khánh Linh cho biết: Ở Thành phố Hồ Chí Minh, em gần như không có cơ hội trải nghiệm khung cảnh tự nhiên tuyệt đẹp như thế này... Qua những gì từng nghe và biết về Sa Pa, em cảm thấy khung cảnh sương mù trên núi Bà Đen cũng có những nét tương đồng rất kỳ diệu. Điều khiến em thích thú là ngay tại khu vực Nam Bộ ấm áp lại có một điểm đến với cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm khí hậu khác biệt đến vậy. Khánh Linh bày tỏ sự choáng ngợp trước quy mô hoành tráng của các công trình kiến trúc được xây dựng công phu trên đỉnh núi và khẳng định núi Bà Đen là điểm đến vô cùng hấp dẫn, đáng để khám phá nhiều lần.

Chiến lược phát triển đồng bộ

Rồng nhang dài hơn 30 mét phun lửa, một trong những nét độc đáo của Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nhằm cụ thể hóa khát vọng đánh thức toàn diện tiềm năng du lịch phong phú, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đã có những kế hoạch mang tầm chiến lược, định hướng dài hơi, với lộ trình bài bản nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong tương lai gần. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành khung chính sách xác định rõ hệ thống các chỉ tiêu phát triển du lịch của tỉnh từ nay đến năm 2030 và định hướng tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

Cụ thể, mục tiêu trọng tâm đến năm 2030 thu hút trên 16,5 triệu lượt khách tham quan du lịch mỗi năm, trong đó khách quốc tế đạt 1 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng; tỷ lệ đóng góp của ngành Du lịch vào Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt từ 10% trở lên, chính thức khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn và động lực tăng trưởng mới.

Đồng thời, toàn tỉnh sẽ phát triển hệ thống từ 8.500 đến 9.000 phòng lưu trú đạt chuẩn. Mục tiêu, mỗi khách du lịch nội địa sẽ dùng dịch vụ, chi tiêu đạt trên 2 triệu đồng/người/ngày; khách du lịch quốc tế đạt trên 3,5 triệu đồng/người/ngày khi đến với Tây Ninh. Tạo việc làm ổn định cho khoảng 25.000 lao động có liên quan đến ngành Du lịch, trong đó lực lượng lao động trực tiếp khoảng 8.000 người.

Định hướng đến năm 2050, Tây Ninh phấn đấu đưa Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành trung tâm du lịch văn hóa - tín ngưỡng - sinh thái mang tầm quốc gia lớn nhất khu vực phía Nam. Hằng năm tỉnh thu hút trên 50 triệu lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 10 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 400.000 tỷ đồng; đóng góp của du lịch đạt từ 14% trở lên trong tổng GRDP của tỉnh. Toàn tỉnh nâng cấp năng lực lưu trú đạt từ 30.000 đến 36.000 phòng. Mức chi tiêu bình quân của du khách nội địa nâng lên trên 6 triệu đồng/người/ngày và du khách quốc tế đạt trên 9 triệu đồng/người/ngày.

Mặt trước, với lối ra vào duy nhất tháp cổ Bình Thạnh. Tháp được xây bằng gạch nung xếp khít, có nền hình vuông, cao khoảng 10 m; cửa chính quay về hướng Đông, các mặt còn lại có cửa giả và nhiều hoa văn trang trí. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Theo đó, tỉnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp, chủ thể của nhân dân và trách nhiệm kiến tạo, quản lý của Nhà nước. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo phát triển du lịch.

Tây Ninh tập trung thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công – tư, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, giao thông và thủ tục hành chính. Tỉnh ưu tiên phát triển các tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài, Gò Dầu – Xa Mát, các tuyến kết nối liên vùng, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm du lịch và cửa khẩu quốc tế.

Tỉnh chú trọng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, lấy Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen làm trọng tâm; phát huy giá trị Tòa Thánh Cao Đài, các di tích cách mạng, di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội truyền thống và đặc sản địa phương. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thể thao được đẩy mạnh tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, hồ Dầu Tiếng và các khu phức hợp nghỉ dưỡng.

Tây Ninh tăng cường liên kết du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ; đổi mới quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Tỉnh xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bản đồ số, vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó, tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm đến, phát triển du lịch xanh, giảm rác thải nhựa, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và nâng tầm vị thế du lịch quốc tế.