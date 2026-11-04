Tây Ninh đã xử lý, gỡ vướng nhiều dự án tồn đọng, kéo dài

Kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng, kéo dài tại Tây Ninh. Đồ họa Nguyễn Tuấn

Tây Ninh có 252 dự án tồn đọng, kéo dài cần xử lý, với tổng vốn đầu tư hơn 73.600 tỉ đồng, diện tích hơn 10.500ha. Trong đó, có 85 dự án theo các kết luận, nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương có vốn đầu tư khoảng hơn 54.000 tỉ đồng, diện tích hơn 7.000ha; 167 dự án do tỉnh chủ động rà soát, có vốn đầu tư hơn 19.600 tỉ đồng, diện tích hơn 3.500ha.

Đến nay, tỉnh đã xử lý, tháo gỡ được 185 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 42.500 tỉ đồng, diện tích hơn 5.500ha (trong đó có 37 dự án đã hoạt động kinh doanh, vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng, diện tích hơn 320ha).

Có 46 dự án đã được kiểm tra, rà soát, xác định phương án và đang tháo gỡ, tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỉ đồng, diện tích gần 3.200ha (gồm 10 dự án thuộc nhóm Trung ương chỉ đạo và 36 dự án thuộc nhóm tỉnh chủ động xử lý).

Còn 21 dự án chờ kết quả điều tra, xét xử, thi hành án hoặc đang tiếp tục rà soát để đề xuất phương án, tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng, diện tích hơn 1.850ha.

Theo đánh giá, đối với 85 dự án theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Tây Ninh đã tháo gỡ 71 dự án, đạt hơn 80%, tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng, diện tích hơn 4.500ha. Trong khi đó, với nhóm 167 dự án do tỉnh chủ động rà soát, đã tháo gỡ được 114 dự án, đạt gần 70%, vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng, diện tích hơn 920ha.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khảo sát dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An

Một số dự án quy mô lớn có chuyển biến tích cực như Khu đô thị Đông Nam Á Long An, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 và Khu đô thị dịch vụ Phước Đông – Bời Lời. Các khó khăn liên quan đến thẩm quyền đầu tư, quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất và tiến độ thực hiện từng bước được tháo gỡ.

Một số dự án kéo dài như Nhà máy bột giấy Phương Nam đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấm dứt hoạt động ngày 5/10/2026. Hiện, các cơ quan xử lý thủ tục chấm dứt, đất đai, tài sản và môi trường, trong đó nhiệm vụ về đất đai, môi trường được giao hoàn thành trong tháng 11/2026.

Khu công nghiệp An Nhựt Tân còn vướng tranh chấp tài sản thế chấp. Nhà máy Tanifood tiếp tục xử lý tài sản theo bản án để điều chỉnh chủ đầu tư hoặc phê duyệt dự án mới.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục rà soát, tìm hướng xử lý đối với các dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Bến Lức, Khu dân cư Gò Đen và Công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng. Những khó khăn chủ yếu liên quan đến doanh nghiệp không còn hoạt động, không thể liên lạc với người đại diện, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện hạ tầng.

Trước đó, tỉnh Tây Ninh đã phân loại các dự án theo từng nhóm để có giải pháp xử lý phù hợp. Đối với những dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng; hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý, điều chỉnh chủ trương đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với các dự án không còn khả năng thực hiện hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực triển khai, tỉnh kiên quyết thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư, bãi bỏ chủ trương đầu tư theo quy định.

Đối với các dự án có khó khăn vượt thẩm quyền, tỉnh chủ động tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hướng dẫn hoặc cho ý kiến xử lý.

Trong bối cảnh Tây Ninh đang đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đẩy mạnh thu hút đầu tư, việc giải quyết hiệu quả các dự án tồn đọng, kéo dài được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển mới cho địa phương.