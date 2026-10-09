Tây Ninh đã quy tập được 400 hài cốt liệt sĩ

Trong số 400 hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 388 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên đất bạn Campuchia và 12 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong nước.

Riêng trong ngày 9.10, lực lượng làm nhiệm vụ tại Campuchia đã phát hiện, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, Đội K71 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Banteay Meanchey và Oddar Meanchey, Đội K73 quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Svay Rieng.

Đội K73 quy tập được hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Tính từ ngày 4.9 đến 9.10, hai đội gồm Đội K71 và Đội K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 102 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia; trong đó Đội K71 quy tập 50 hài cốt liệt sĩ, Đội K73 quy tập 52 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), Đội K71 và Đội K73 đã tìm kiếm, quy tập được 286 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Song song với nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước được tỉnh Tây Ninh triển khai tích cực.

Đội K71 tích cực tìm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia

Các lực lượng chức năng tập trung rà soát hồ sơ, xác minh thông tin, khảo sát địa bàn; phối hợp với cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân thu thập, đối chiếu những nguồn tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, đã tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục xác minh nhiều nguồn tin, địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Phía sau mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là những ngày tháng cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám địa bàn, vượt qua khó khăn về địa hình, thời tiết, lần theo từng nguồn tin, dấu tích chiến trường xưa.

Tây Ninh đã đạt 66,67% chỉ tiêu được giao trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mà còn đáp lại niềm mong mỏi của thân nhân, gia đình và đồng đội; thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.