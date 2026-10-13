Cụ thể, Đội K71 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Ot Đo Mean Chay và Ban Taey Mean Chey, Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Svay Riêng.

Lực lượng chức năng của Tây Ninh đã quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Tính từ ngày 4.9 đến ngày 12.10, các Đội K đã tìm kiếm, quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ, Đội K71 và K73 của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 110 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn này.

Các Đội K làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Đội K71 và K73 đã phối hợp với các lực lượng chức năng xã Tân Thành và xã Tân Hòa tổ chức đào tìm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích Suối Tre – Đồng Rùm và tại khu vực Bệnh viện K71B với khối lượng đất đào tìm trong ngày khoảng 1.000m3, nhưng chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Tây Ninh đã hoàn thành 68% chỉ tiêu trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Tính đến ngày 12.10, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 408 hài cốt liệt sĩ, đạt 68% chỉ tiêu trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.