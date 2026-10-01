Tây Ninh đã hoàn thành hơn 60% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Riêng trong ngày 30.9, trên địa bàn tỉnh, các Đội K71, K73 tiếp tục phối hợp với các lực lượng xã Tân Thành, xã Bến Cầu tổ chức đào khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích Suối Tre – Đồng Rùm và trận tập kích căn cứ hỏa lực Blue.

Lực lượng chức năng đào khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thành

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm hỏi và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, các Đội K làm nhiệm vụ tại Campuchia đã phát hiện, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K73 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin, Đội K71 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Banteay Meanchay.

Đội K71 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Banteay Meanchay, Campuchia

Với kết quả trên, trong giai đoạn 1, mùa khô 2026 – 2027, lực lượng làm nhiệm vụ tại Campuchia đã tìm kiếm, quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ. Trong đó, Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ, Đội K71 quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ và Đội K73 quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ.

Song song với tổ chức tìm kiếm; cán bộ, chiến sĩ các Đội K tích cực làm công tác dân vận, tăng cường gặp gỡ, trao đổi với chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân Campuchia tại các địa bàn đơn vị đứng chân, làm nhiệm vụ.

Đội K73 quy tập được hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin, Campuchia

Qua đó, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của chính quyền và người dân nước bạn, đồng thời thu thập, sàng lọc từng nguồn tin, từng manh mối, kể cả những thông tin nhỏ nhất có liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ.

Hiện các Đội K tiếp tục bám sát địa bàn, mở rộng nguồn thông tin, tổ chức xác minh và tìm kiếm tại những khu vực có cơ sở, với quyết tâm không bỏ sót những manh mối có giá trị, đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn trở về quê hương, đất Mẹ.

Tây Ninh đã hoàn thành hơn 60% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tính đến hết ngày 30.9, cùng với kết quả tìm kiếm, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ; đạt 60,17% chỉ tiêu được giao trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.