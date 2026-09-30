Tây Ninh: Đa dạng hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá đến giới trẻ

Đội thi tham dự Vòng chung kết Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; sáng kiến về phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tây Ninh vừa tổ chức vòng chung kết Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; sáng kiến về phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Trải qua các vòng thi, ban tổ chức chọn ra 5 đội xuất sắc vào vòng chung kết. Tại vòng Chung kết, các đội trải qua 3 phần thi, gồm: chào hỏi - kiến thức và sáng kiến xoay quanh các các nội dung về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá với sức khỏe bản thân và người xung quanh; các bệnh liên quan đến thuốc lá và trình bày ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tuyên truyền hiệu quả về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thông qua hình thức sân khấu hóa, tiểu phẩm, kịch.

Kết thúc hội thi, BTC trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 3 giải cá nhân xuất sắc cho các đội thi.

Theo Tỉnh Đoàn Tây Ninh, hội thi nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy sáng kiến, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá trong giới trẻ

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tây Ninh cũng đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng truyền thông – giáo dục sức khỏe cơ bản trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hơn 40 học viên là nhân viên y tế ấp của 3 xã: Tân Thạnh, Thạnh Hoá, Tân Tây. Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng truyền thông cơ bản, giúp đội ngũ nhân viên y tế ấp nâng cao năng lực truyền thông, vận động người dân, đặc biệt là giới trẻ thay đổi hành vi, góp phần giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và hạn chế những tác hại do thuốc lá gây ra đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, hiện thuốc lá điện tử đang có xu hướng tiếp cận ngày càng mạnh đến nhóm thanh thiếu niên thông qua môi trường trực tuyến. Nhiều sản phẩm được quảng cáo với những thông tin không đúng sự thật, khiến trẻ em và thanh thiếu niên lầm tưởng đây là sản phẩm an toàn. Thực tế, thuốc lá điện tử vẫn chứa nicotine cùng nhiều hóa chất độc hại, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Công tác phòng, chống thuốc lá trong giới trẻ cần có sự tham gia của toàn xã hội. Bên cạnh tuyên truyền, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo, mua bán thuốc lá điện tử trái phép, đặc biệt trên môi trường mạng, đồng thời cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em và thanh thiếu niên.