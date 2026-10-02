Tây Ninh: Cử tri phấn khởi trước tình hình phát triển kinh tế

ĐBQH tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri phường Bình Minh

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thanh Thúy.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy báo cáo tóm tắt về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI và tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh từ sau Kỳ họp thứ Nhất.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thanh Thúy phát biểu

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng phấn khởi với tình hình phát triển kinh tế hiện nay của đất nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Đồng thời, cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người hoạt động tại ấp, khu phố theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP; thừa kế đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề bảo vệ môi trường khu dân cư...

Cử tri phường Bình Minh nêu kiến nghị về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại ấp, khu phố

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái ghi nhận các ý kiến, kiến nghị được cử tri nêu tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, thể hiện sự quan tâm của người dân đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái phát biểu

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái đề nghị, đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ từng trường hợp, bảo đảm giải quyết khách quan, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn.

Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu rõ quy định, đồng thời hạn chế những thủ tục, vướng mắc không cần thiết, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh hoặc cần có cơ chế chung, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời mong cử tri tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.