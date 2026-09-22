Tây Ninh công bố quyết định về công tác nhân sự

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; bà Nguyễn Đài Thy và ông Trương Thanh Liêm được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả này được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 9/9.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, 54 tuổi, quê xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ đại học chuyên ngành Luật học, thạc sĩ Luật kinh tế và cử nhân lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hồng Thanh từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trước khi sáp nhập.

Từ tháng 7/2025, ông Nguyễn Hồng Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cho đến khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Nguyễn Đài Thy, 53 tuổi, quê phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. Bà có trình độ đại học ngành Giáo dục chính trị, thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Đài Thy và ông Trương Thanh Liêm được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031

Bà từng giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh. Từ tháng 7/2021, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, bà tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trương Thanh Liêm, 50 tuổi, quê xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân Hóa học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Tân Trụ, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An trước khi sáp nhập.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.

Từ tháng 7/2025, ông Trương Thanh Liêm được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh. Ông đảm nhiệm vị trí này cho đến khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm, phân công nhận nhiệm vụ, trọng trách mới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm; nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, cần có tư duy đổi mới, sâu sát, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc.

Ông Nguyễn Hồng Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, việc nhận nhiệm vụ mới là trách nhiệm trước tổ chức và nhân dân.

Mỗi cán bộ cần có thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, chấp hành sự phân công; không chủ quan khi được giao trọng trách cao hơn, luôn giữ gìn bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa và danh dự của người cán bộ; đồng thời đặt yêu cầu các đồng chí cần nhanh chóng bắt tay vào công việc, góp phần cùng tập thể lãnh đạo tỉnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Tây Ninh trong thời gian tới.