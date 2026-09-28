Tây Ninh công bố quyết định thành lập thí điểm hai Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định thành lập thí điểm Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh; công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Việc thành lập các Đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa Trung ương và địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hai cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chúc mừng các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các đồng chí được tín nhiệm, phân công nhận nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh việc thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị 2 Đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 và thời gian còn lại của năm 2026; phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Cùng với đó, hoàn tất việc tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên; kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; duy trì nền nếp sinh hoạt, bảo đảm hoạt động liên tục, không để khoảng trống trong công việc.

Đối với Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Quyết yêu cầu phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo hoạt động của Hội đồng Nhân dân; nâng cao chất lượng kỳ họp, ban hành nghị quyết, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; tăng cường tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh và đôn đốc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Hoạt động giám sát cần chuyển từ “giám sát để biết” sang “giám sát để thúc đẩy thực hiện và giải quyết vấn đề,” tập trung vào những nghị quyết, cơ chế, chính sách quan trọng và các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường nắm tình hình, tập hợp, vận động nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác dân vận cần được đo bằng sự đồng thuận, niềm tin và sự tham gia thực chất của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được chỉ định, điều động, phân công nhiệm vụ mới nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; phát huy tư duy đổi mới, sâu sát, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, lãnh đạo trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến và lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định, điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng Bộ Quân sự tỉnh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Theo quyết định của Tỉnh ủy, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy gồm 18 chi bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 đồng chí, khuyết 4 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh Lê Thị Cẩm Tú giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đảng bộ Hội đồng Nhân dân là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 4 chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Sơn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định chỉ định bà Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động bà Nguyễn Thị Kim Quyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Thanh Điền thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Thanh Điền đến nhận công tác tại Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Đình Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến công tác tại Đảng bộ phường Thanh Điền; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thanh Điền, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt các đồng chí được trao quyết định và nhận nhiệm vụ mới, bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo đã tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Trên cương vị mới, các đồng chí sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục học hỏi, cầu thị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các tổ chức đảng nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả./.