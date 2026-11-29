Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Chứng minh – Cố vấn chỉ đạo Ban Trị sự tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh; đại diện các sở, phòng ban tỉnh và địa phương sở tại.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Đại đức Thích Thiện Danh thông qua Giấy Chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của điểm sinh hoạt tôn giáo Vạn Ngộ theo Quyết định số 5114/GCN–UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành – bà Phạm Thúy Kiều đã ấn ký.

Theo đó, Sư cô Thích nữ Hạnh Liên (thế danh Phạm Thị Bích Phượng), sinh năm 1992, thường trú tại ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh, là người đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Vạn Ngộ, thuộc tổ chức tôn giáo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh. Số lượng đăng ký tham gia sinh hoạt là 65 người.

Quang cảnh buổi lễ

Hoạt động tu học tại Đạo tràng Vạn Ngộ gồm các thời khóa tụng kinh hàng ngày diễn ra từ 18 giờ đến 20 giờ (tụng các kinh Di Đà, Vu lan, Pháp hoa, Sám hối…). các kỳ lễ lớn trong năm bao gồm: Lễ Phật thành đạo, vía Bồ-tát Quán Thế Âm, vía Đức Phật A Di Đà, lễ Phật đản, lễ Vu lan - Báo hiếu, các ngày rằm, định kỳ ngày Chủ nhật giữa tháng, đạo tràng tổ chức thuyết giảng giáo lý, tụng kinh và hành thiền cho Phật tử.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Đông Thành phát biểu chúc mừng; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Vạn Ngộ sẽ phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân”, tích cực đồng hành cùng địa phương.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện nhấn mạnh những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Qua đó khẳng định Phật giáo tỉnh nhà luôn nỗ lực đóng góp tích cực cho sự phát triển của Giáo hội và cộng đồng xã hội.

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Hòa thượng kỳ vọng Sư cô Thích nữ Hạnh Liên cùng toàn thể Phật tử Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Vạn Ngộ sẽ tinh tấn tu tập, lấy giới luật làm thầy, xây dựng đạo tràng trở thành mái nhà tâm linh vững chắc; đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền giữ gìn an ninh trật tự, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền và toàn thể đại chúng cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh; thượng bảng hiệu Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Vạn Ngộ và an vị tôn tượng Đức Bổn Sư.