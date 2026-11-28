Theo thiết kế, tuyến chính của dự án có quy mô 4 làn xe, điểm đầu tại nút giao đường vành đai Tân An với đường tỉnh 834B thuộc xã Mỹ An, điểm cuối tại đường tỉnh 831 thuộc xã Bình Hiệp, cách ngã tư Bình Hiệp 1,8 km.

Hiện nay, phương tiện từ Tân An đi các xã vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu Bình Hiệp chủ yếu lưu thông qua quốc lộ 62. Tuyến quốc lộ này dài hơn 76 km, được đưa vào sử dụng từ năm 1999 với mặt đường rộng 6-8 m và nhiều đoạn đã xuống cấp. Khi tuyến đường mới hoàn thành, xe từ đường vành đai Tân An có thể chạy thẳng đến xã Bình Hiệp, qua đó giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 62.

Ở phía Tân An, dự án bao gồm tuyến kết nối dài hơn 4,5 km từ đường vành đai đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Tại phường Khánh Hậu, hai nhánh đường sẽ được kết nối thông ra quốc lộ 62, trong đó một nhánh mở mới nối với đường số 1 của khu dân cư Lợi Bình Nhơn và nhánh còn lại đi theo đường Võ Duy Tạo hiện hữu.

Ở đầu Bình Hiệp, tuyến đường mới tạo thêm hướng tiếp cận Khu kinh tế cửa khẩu Long An có diện tích 13.080 ha, tiếp giáp tỉnh Svay Rieng của Campuchia. Thống kê từ đầu năm đến giữa tháng 11 cho thấy có gần 62.000 lượt xe chở hàng qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện khu kinh tế này có 4 dự án đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động. Trong phương án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2050, đơn vị tư vấn cũng đề xuất bổ sung thêm hai khu công nghiệp gồm Bình Hiệp 2 rộng 637 ha và Đông sông Rồ rộng 172 ha.

Hướng tuyến đường Tân An - Bình Hiệp.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp đi qua địa bàn 9 xã, phường, cần thu hồi khoảng 393 ha đất và ảnh hưởng tới gần 14.000 hộ dân. Đến nay, xã Mỹ An đã hoàn tất công tác chi trả bồi thường. Tại 8 xã, phường còn lại, tiến độ bàn giao mặt bằng và chi trả bồi thường đạt hơn 92%, với tổng số tiền các địa phương đã chi trả vượt 1.200 tỷ đồng.

Trong tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng của dự án, có hơn 7.000 tỷ đồng được bố trí để xây dựng tuyến chính cùng các đường kết nối và 1.770 tỷ đồng dành cho công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, dự án còn xây dựng 4 khu tái định cư.

Song song với việc triển khai đường Tân An - Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh cũng đang chuẩn bị mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp khoảng 69 km quốc lộ 62. Dự án nâng cấp này có tổng vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc làm chủ đầu tư.