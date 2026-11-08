Tây Ninh có thêm hơn 3.100 căn hộ đủ điều kiện mở bán tại Đức Hòa, Mỹ Hạnh

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản xác nhận CTCP Địa ốc One Vision đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 337 căn hộ thuộc Chung cư Ngọc Long, tên thương mại Dragon Homes.

Dự án là một hạng mục thuộc Khu dân cư Ngọc Long (Dragon Pearl), có diện tích đất 6.045,58 m², tọa lạc tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Theo hồ sơ pháp lý, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND chấp thuận việc chuyển nhượng một phần dự án, gồm hạng mục Chung cư Ngọc Long, từ CTCP Bất động sản Đức Hòa Đông sang CTCP Địa ốc One Vision.

Về tiến độ xây dựng, công trình được thông báo khởi công từ tháng 4/2026 và hoàn thành nghiệm thu phần móng vào ngày 9/10/2026. Đến giữa tháng 10, Sở Xây dựng tiếp tục có thông báo về việc kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoạn móng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn đã có văn bản chấp thuận bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng đặt ra một số yêu cầu đối với chủ đầu tư trước khi ký hợp đồng mua bán. Cụ thể, trong trường hợp quyền sử dụng đất đang được thế chấp, chủ đầu tư phải thực hiện giải chấp đối với phần tài sản liên quan đến 337 căn hộ theo quy định.

Việc thu tiền từ khách hàng cũng phải tuân thủ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023. Theo đó, tiền đặt cọc không vượt quá 5% giá bán; lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng và tổng số tiền thu trước khi bàn giao nhà không vượt quá 70%.

Cũng tại Tây Ninh, đầu tháng 11/2026, Liên danh Thắng Lợi Homes – An Cường – Central, do CTCP Thắng Lợi Homes đại diện, vừa có báo cáo định kỳ về tình hình giao dịch nhà ở với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tên thương mại The Win City, thuộc xã Đức Hòa.

Dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tên thương mại The Win City đã xây dựng nhiều toà tháp

Theo thông tin công bố, dự án có quy mô toàn khu 5.502 căn hộ. Đến nay, Sở Xây dựng Tây Ninh đã có các văn bản xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 2.822 căn hộ thuộc Khu C.

Cụ thể, đợt đầu tiên vào cuối năm 2025, dự án có 964 căn hộ tại các tòa C2.2 và C2.3 được xác nhận đủ điều kiện bán.

Đến tháng 1/2026, cơ quan chức năng tiếp tục xác nhận 1.411 căn hộ tại các tòa C1.2, C1.3 và C2.1. Tháng 4/2026, thêm 447 căn hộ tại tòa C1.1 được đưa vào danh sách đủ điều kiện kinh doanh.

Như vậy, số căn hộ đã được xác nhận đủ điều kiện bán tại dự án tương đương khoảng 51,3% tổng quy mô 5.502 căn hộ. Về giao dịch với khách hàng nước ngoài, trong kỳ báo cáo lần thứ 11, chủ đầu tư ghi nhận một hợp đồng mua bán căn hộ tại tòa C2.1 với khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc.

Giao dịch này nâng tổng số căn hộ đã bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại The Win City lên 55 căn.