Tây Ninh chuyển từ quản lý kinh nghiệm sang quản trị số

Nhờ kiên định tinh thần đổi mới và tái cấu trúc hệ thống, tỉnh Tây Ninh đang từng bước chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu, lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Bước vào giai đoạn bứt phá chuyển đổi số, Tây Ninh hội tụ những điều kiện thuận lợi rất căn bản từ sự đồng thuận thể chế đến định hướng chiến lược thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Việc tổ chức triển khai bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các chỉ đạo của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác xây dựng kiến trúc dữ liệu và liên thông hệ thống dùng chung.

Tây Ninh chú trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, gắn phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tiến trình chuyển đổi số. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Những nỗ lực đổi mới tư duy và quyết liệt tổ chức thực hiện thời gian qua đã mang lại cho địa phương những thành tựu kinh tế - xã hội ấn tượng. Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Tây Ninh đạt 10,3%. Đặc biệt, theo kết quả công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, Tây Ninh xuất sắc vươn lên xếp thứ 9 cả nước (tăng 2 bậc so với năm 2025) và đứng thứ 2 phía Nam (chỉ xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh).

Bên cạnh kết quả bước đầu ghi nhận, Tây Ninh nhìn nhận, chuyển đổi số là hành trình dài, phức tạp và đòi hỏi phải vượt qua nhiều điểm nghẽn nội tại. Việc chuyển đổi phương thức vận hành cần sự thay đổi toàn diện từ tư duy cán bộ, chất lượng dữ liệu đến cơ chế phối hợp.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh phân tích, tỉnh đã xác định chuyển đổi số không phải là tin học hóa quy trình cũ mà là quá trình tái cấu trúc vận hành của hệ thống. Tây Ninh chuyển mạnh từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu, từ cung cấp dịch vụ theo đơn yêu cầu sang phục vụ chủ động, từ đầu tư dàn trải sang ưu tiên các nền tảng dùng chung và các bài toán tạo hiệu quả lan tỏa... Tuy nhiên, tỉnh vẫn đối mặt với những điểm nghẽn về nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và chưa đồng đều; kỹ năng số và năng lực quản trị của một bộ phận cán bộ, công chức cần tiếp tục nâng lên theo hướng làm thật, dùng thật, hiệu quả thật. Ngoài ra, dữ liệu ở nhiều lĩnh vực chưa thật sự “đủ, sạch, sống”; quy trình cập nhật và cơ chế chia sẻ dữ liệu còn cần hoàn thiện phục vụ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Một số nơi còn lúng túng, hình thức trong triển khai, vai trò người đứng đầu chưa phát huy đúng mức, cơ chế phối hợp liên ngành có lúc chưa nhịp nhàng.

Để giải quyết triệt để khó khăn trên, Tây Ninh tập trung triển khai các giải pháp hạ tầng và nghiệp vụ đột phá nhằm hình thành nền hành chính chủ động.

Đề xuất định hướng chuyển dịch mô hình phục vụ người dân, ông Trịnh Khôi Nguyên, Giám đốc Trung tâm - Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tuệ cho rằng, chuyển đổi phương thức phục vụ từ mô hình hành chính bị động sang chủ động gồm: gợi ý, nhắc nhở, dự báo, chuẩn bị trước. Ba năng lực nền tảng của mô hình mới bao gồm dữ liệu liền mạch (Zero-Data-Entry), trợ lý thông minh AI 24/7 và năng lực chủ động, tiên đoán. Bằng việc đồng bộ 5 yếu tố cốt lõi: giao diện tin cậy, quy trình chuẩn hóa, dữ liệu có chủ, trí tuệ nhân tạo kiểm soát được và bộ máy có trách nhiệm giải trình, Tây Ninh hoàn toàn tự tin chuyển đổi từ tầm nhìn chiến lược sang vị thế quản trị đô thị hiện đại.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị dữ liệu bài bản tại các cơ quan nhà nước, ông Nguyễn Trần Tuấn Anh, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam, Tập đoàn MISA khẳng định, dữ liệu là tài sản chiến lược của cơ quan Nhà nước. Làm chủ dữ liệu chính là nền tảng để chuyển đổi số thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kiến trúc và nền tảng là điều kiện cần, dữ liệu mới tạo ra kết quả thực chất cho người dân và doanh nghiệp. MISA sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh Tây Ninh triển khai khung giải pháp tổng thể MISA iGOV, tập trung ưu tiên xây dựng CSDL ngành Tài chính, tối ưu hóa quản lý tài chính, nhân sự, điều hành và chuyên môn.

Lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tham quan, trải nghiệm các giải pháp công nghệ, nền tảng số được giới thiệu tại một sự kiện về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tây Ninh, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, địa phương xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng, phương thức phát triển mang tính chiến lược, toàn diện và lâu dài. Đây không đơn thuần là ứng dụng phần mềm, thiết bị hay mô hình mới mà là chuyển đổi căn bản trong cách tạo lập năng lực phát triển: Tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất, dữ liệu và khả năng làm chủ công nghệ; sử dụng hiệu quả hơn từng đồng vốn, từng nguồn tài nguyên, từng giờ lao động. Khoa học và công nghệ phải nâng tầm năng lực quản trị của chính quyền; đổi mới sáng tạo phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; chuyển đổi số phải mở rộng cơ hội để người dân, hợp tác xã tiếp cận thị trường và dịch vụ công thuận tiện hơn.

Tây Ninh đang định hướng rõ quản trị dữ liệu số không dừng lại ở việc số hóa hồ sơ hay triển khai các giải pháp ứng dụng riêng lẻ mà lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất. Tỉnh kiên trì mục tiêu chuẩn hóa tài nguyên dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", phân định rõ vai trò chủ quản và bảo đảm dòng chảy dữ liệu liên thông thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt từ mô hình hành chính chờ đợi sang chủ động dựa trên nền tảng dữ liệu liền mạch chính là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị và tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế số phát triển. Việc làm chủ và khai thác hiệu quả tài sản dữ liệu chiến lược không chỉ giúp Tây Ninh tối ưu hóa các nguồn lực phát triển mà còn kiến tạo nền móng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh và hiện đại trong kỷ nguyên mới.