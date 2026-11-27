Ngày 27/11, tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Tổ công tác chuyên môn hai tỉnh Tây Ninh và Prey Veng tiến hành bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai công trình nâng cấp, mở rộng cầu, đường kết nối cặp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam – Meun Chey.

Việc hoàn thành bàn giao mặt bằng là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình, nâng cao khả năng kết nối và thúc đẩy hoạt động giao thương qua biên giới. Ảnh: Thế Giang.

Tham gia buổi làm việc, về phía tỉnh Tây Ninh có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, làm Trưởng đoàn, phía tỉnh Prey Veng do ông Has Ponphorn, Phó Giám đốc hành chính Văn phòng, làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, tổ công tác hai tỉnh đã khảo sát hiện trường, kiểm tra hệ thống cọc mốc xác định ranh giới giải phóng mặt bằng, đồng thời rà soát các điều kiện cần thiết để triển khai thi công.

Qua kiểm tra thực tế, khu vực triển khai công trình cơ bản thông thoáng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, vật kiến trúc và cây xanh còn nằm trong phạm vi thi công đã được thống kê. Hai bên cũng thống nhất phương án tháo dỡ, di dời nhằm bảo đảm điều kiện mặt bằng sạch trước khi triển khai xây dựng.

Để bảo đảm tính chính xác trong quá trình bàn giao, đơn vị tư vấn đã sử dụng máy toàn đạc điện tử xác định vị trí các cọc mốc, thực hiện cắm mốc và đánh dấu bằng sơn đỏ tại hiện trường, phù hợp với hồ sơ thiết kế và hệ tọa độ được phê duyệt.

Sau khi hoàn tất công tác bàn giao, tỉnh Tây Ninh sẽ chỉ đạo đơn vị tiếp nhận mặt bằng, chuyển giao cho nhà thầu triển khai các hạng mục xây dựng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được hai bên thống nhất.

Trong quá trình thi công, các đơn vị liên quan có trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, đồng thời xây dựng phương án phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông qua cửa khẩu.

Về phía tỉnh Prey Veng, địa phương sẽ phối hợp hỗ trợ việc đưa cán bộ kỹ thuật, công nhân, phương tiện, máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng qua biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực thi công, kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo kế hoạch, ngày 10/12, đơn vị thi công sẽ tiến hành phát quang, dọn dẹp mặt bằng, huy động nhân lực và tập kết máy móc, thiết bị tại khu vực xây dựng công trình thuộc địa phận tỉnh Prey Veng.

Hai bên cũng thống nhất báo cáo lãnh đạo hai tỉnh cùng các bộ, ngành liên quan để phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án, dự kiến diễn ra vào ngày 24/12.

Lễ khởi công dự kiến được tổ chức kết hợp với công bố Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ và Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam – Meun Chey.

Việc hoàn thành bàn giao mặt bằng là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình, tạo tiền đề hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực cửa khẩu, nâng cao khả năng kết nối và thúc đẩy hoạt động giao thương qua biên giới.

Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Tây Ninh và Prey Veng, đồng thời củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.