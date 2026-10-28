Tây Ninh: Chuẩn bị khởi công cao tốc Gò Dầu – Xa Mát

Sáng 28/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm kiểm tra, khảo sát thực tế tại công trường và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát giai đoạn 1.

Công trình cao tốc Gò Dầu – Xa Mát là một trong những dự án giao thông được triển khai theo phương thức đối tác công tư.(Ảnh: BQL ĐTXD CTGT Tây Ninh).

Tại buổi làm việc, các nội dung chuẩn bị tập trung vào mặt bằng tổ chức sự kiện, công tác hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Các đơn vị đã xây dựng phương án thực hiện nhằm bảo đảm lễ động thổ diễn ra trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch dự kiến, lễ động thổ dự án sẽ tổ chức ngày 30/10 tại nút giao IC3, vị trí giao giữa tuyến cao tốc CT32 và đường ĐT789B, thuộc xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh.

Công trình cao tốc Gò Dầu – Xa Mát là một trong những dự án giao thông được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng tuyến chính cao tốc và đường gom dân sinh.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra tại công trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện những phần việc được giao, bảo đảm đáp ứng kế hoạch và yêu cầu đề ra. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau buổi lễ; đồng thời kiểm tra nguồn điện, bố trí phương án dự phòng và xử lý kịp thời nếu phát sinh sự cố.