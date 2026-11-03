Tây Ninh chuẩn bị đón, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Ngày 3/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch tổ chức lễ đón, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được quy tập, đưa về nước giữa đợt 1, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 – 2027).

Hội nghị do Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh chủ trì, với sự tham dự của thủ trưởng các phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lễ đón, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Quang cảnh hội nghị.

Các nội dung trọng tâm gồm chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức; công tác chuẩn bị lễ đài, khánh tiết, lực lượng tham gia; bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện phục vụ buổi lễ.

Trên cơ sở dự thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện kế hoạch, nhất là việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua đó, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình triển khai, để các hoạt động được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, đúng nghi thức quân đội và phong tục, tập quán địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Tấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng được giao.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm lễ đón, viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang trọng, thành kính, an toàn, đúng quy định.

Việc tổ chức các hoạt động đón, viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Đây là dịp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng thời, hoạt động còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống của dân tộc.

Thông qua hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tiếp tục thống nhất các nội dung và nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm tổ chức chu đáo lễ đón, viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 – 2027), đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ trong sự thành kính, biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân.