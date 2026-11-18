Ngày 18/11, đoàn công tác Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh tổ chức khảo sát thực địa, chuẩn bị cho lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước giữa đợt 1, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027).

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh kết luận tại buổi khảo sát.

Đoàn do Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, 200 hài cốt liệt sĩ do hai Đội K71 và K73 dự kiến bàn giao sẽ được tiếp nhận tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, sau đó di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Đoàn công tác khảo sát bố trí khu vực Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Qua khảo sát, Đại tá Nguyễn Minh Tấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, bảo đảm lễ đón, truy điệu và an táng diễn ra trang trọng, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đồng thời, các sở, ban, ngành và địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Cấp ủy, chính quyền các xã Tuyên Bình, Bình Hiệp và Vĩnh Hưng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm tổ chức, tích cực tham gia lễ đón.

Đoàn công tác khảo sát khu vực an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Hoạt động nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.