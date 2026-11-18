Tây Ninh chuẩn bị đấu giá hơn 31,7 ha đất tại 3 cửa khẩu quốc tế. Ảnh minh họa: Minh Phú - TTXVN

Các khu đất có diện tích lớn, nằm tại những địa bàn cửa khẩu quan trọng của tỉnh, được đưa vào kế hoạch đấu giá năm 2026. Theo tiến độ dự kiến của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, việc đấu giá sẽ được tổ chức trong tháng 2/2027.

Cụ thể, khu đất tại Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, xã Tân Lập có diện tích khoảng 6,99 ha, được định hướng thực hiện dự án kho bãi xuất nhập khẩu, logistics. Khu đất tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, xã Tân Biên có diện tích 14,81 ha, phục vụ dự án bãi xuất - nhập. Khu đất tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu có diện tích khoảng 9,93 ha. Tổng diện tích 3 khu đất khoảng 31,73 ha.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, phương án đấu giá quyền sử dụng đất của cả 3 khu đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện Trung tâm đang phối hợp với các đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể, làm cơ sở xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá.

Tuy nhiên, việc xác định giá đất gặp khó khăn do các khu đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đặc thù, trong khi dữ liệu giao dịch chuyển nhượng đối với những khu đất có vị trí, quy mô và mục đích sử dụng tương tự còn thiếu. Theo báo cáo, chưa có thông tin giao dịch đối với đất thương mại, dịch vụ; giao dịch đất ở cũng rất ít.

Các giao dịch thu thập được chủ yếu là những thửa đất có nhiều mục đích sử dụng, khó tìm được dữ liệu tương đồng để đối chiếu. Bên cạnh đó, giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng thấp hơn giá trong bảng giá đất, tiếp tục gây khó khăn cho việc lựa chọn thông tin làm căn cứ xác định giá đất cụ thể.

Đối với khu đất Xa Mát, Trung tâm đã tiếp nhận dự thảo báo cáo xây dựng phương án giá đất từ đơn vị tư vấn nhưng nhận thấy nội dung chưa bảo đảm yêu cầu. Trung tâm đang tiếp tục sàng lọc thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm dữ liệu để hỗ trợ đơn vị tư vấn hoàn thiện chứng thư định giá. Tại hai khu đất Tân Nam và Mộc Bài, việc xác định giá đất cũng đang được triển khai.

Đáng chú ý, kinh phí thực hiện công tác đấu giá đối với hai khu đất này chưa được bố trí. Để không gián đoạn công việc, Trung tâm phải tạm ứng từ nguồn kinh phí hoạt động để ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn.

Sau khi hoàn thành việc xác định giá đất, các cơ quan chức năng còn phải thực hiện các bước thẩm định, trình quyết định giá đất cụ thể, phê duyệt giá khởi điểm, quyết định đấu giá và lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá theo quy định.

Do đó, để bảo đảm tiến độ, Trung tâm Phát triển quỹ đất kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, ưu tiên giải quyết hồ sơ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện trong phạm vi pháp luật cho phép, bảo đảm việc tổ chức đấu giá đúng trình tự, thủ tục quy định.

Trung tâm dự kiến hoàn thành các thủ tục đấu giá trong tháng 12/2026, làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất vào tháng 2/2027.