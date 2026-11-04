Tây Ninh: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, năm 2025, toàn tỉnh kết nạp gần 2.900 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu. Đến giữa tháng 10/2026 tỉnh đã kết nạp hơn 2.800 đảng viên, đạt 99% chỉ tiêu năm. Trong đó, có 58/102 đảng bộ hoàn thành và vượt chỉ tiêu; 33 đảng bộ đạt từ 80% đến dưới 100% và 9 đảng bộ đạt dưới 80%.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 15/10/2026, toàn tỉnh kết nạp được gần 4.200 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ tỉnh lên gần 99.000 người, chiếm 3% dân số toàn tỉnh.

Công tác kết nạp đảng viên từng bước được chú trọng về cơ cấu, thành phần và trẻ hóa đội ngũ. Trong số đảng viên mới, đoàn viên thanh niên chiếm hơn 50%; nữ chiếm hơn 40%; độ tuổi bình quân 29 tuổi, trong đó nhóm từ 18 đến 30 tuổi chiếm hơn 50%. Có 18 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 128 đảng viên là người có tôn giáo và 6 đảng viên là chủ doanh nghiệp.

Về lĩnh vực công tác, viên chức chiếm gần 38%; khu dân cư chiếm 33%; lực lượng vũ trang chiếm 13%; công chức chiếm gần 9%; người lãnh đạo, quản lý, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp chiếm 6% và học sinh, sinh viên chiếm 0,6%.

Một số địa phương, đơn vị đã có cách làm hiệu quả trong phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước, địa bàn vùng sâu, vùng biên giới, đơn vị sự nghiệp và trường học. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú từng bước gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn lao động, học tập, sản xuất.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Quân sự xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải, tỉnh phấn đấu kết nạp đảng viên hằng năm đạt từ 3-4% so với tổng số đảng viên, nhưng tuyệt đối không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp.

Để thực hiện mục tiêu này, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần phải chỉ đạo từng chi bộ rà soát, phân loại nguồn theo từng nhóm đối tượng, địa bàn; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2027 và lộ trình đến năm 2030, xác định cụ thể chỉ tiêu, địa chỉ nguồn, người phụ trách và tiến độ thực hiện, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, cần tăng cường phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, các sở, ngành và cấp ủy địa phương trong khảo sát doanh nghiệp, xác định nơi có tiềm năng tạo nguồn mới. Đồng thời, vận động chủ doanh nghiệp tạo điều kiện để công nhân, người lao động tham gia các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với thời gian sản xuất, kinh doanh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần đổi mới phương thức hoạt động, phát hiện, giới thiệu những đoàn viên, hội viên tiêu biểu cho Đảng. Các cấp ủy, chi bộ cũng phải tăng cường quản lý, giáo dục, giúp đỡ đảng viên sau kết nạp, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thiếu ý thức rèn luyện, bỏ sinh hoạt.

"Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tăng số lượng đảng viên, mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới" Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.