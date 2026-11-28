Trao Cờ thi đua năm 2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2026. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ngày 28/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình ngoại biên và hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia, đơn vị xác định tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, chủ động tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá Nguyễn Văn Giào, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các xã biên giới cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm lừa đảo trực tuyến, mua bán, vận chuyển ma túy, xuất, nhập cảnh trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong năm, lực lượng chức năng hai tỉnh Svay Rieng và Tboung Khmum (Campuchia) đã truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến tại 33 địa điểm, bắt giữ 2.941 người nước ngoài, trong đó có 331 công dân Việt Nam.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham mưu cấp trên và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các hiệp định, hiệp ước, nghị định thư và thỏa thuận về biên giới.

Các đồn Biên phòng tổ chức 16.467 cuộc tuần tra với 96.838 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tổ chức 48 đợt tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát địa bàn.

Đại tá Vũ Minh Tùng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, việc ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Đảng ủy 19 xã biên giới góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia bảo vệ biên giới.

Công tác đối ngoại biên phòng được triển khai thực chất thông qua các hoạt động hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc, vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo Đại tá Vũ Minh Tùng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phải gắn chặt với củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Campuchia.

Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đánh giá, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng năm 2026.

Nổi bật, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 5.651 vụ với 6.227 đối tượng, tăng 3.477 vụ và 2.839 đối tượng so với cùng kỳ năm 2025; đấu tranh thành công 8 chuyên án với 15 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 15,6 kg ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin, 2.354 viên ma túy tổng hợp, 361,1 kg pháo nổ, 53.480 bao thuốc lá cùng nhiều hàng hóa vi phạm khác. Tiếp nhận, xác minh, xử lý 1.433 công dân Việt Nam lao động, cư trú bất hợp pháp tại Campuchia được trao trả.

Năm 2027, Đại tá Nguyễn Văn Giáp yêu cầu các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo, chủ động tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; tăng cường kiểm soát xuất, nhập cảnh, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến, buôn lậu và gian lận thương mại, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; củng cố bản lĩnh chính trị, năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ, chủ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân.

Tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027; đồng thời tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng, gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, Tây Ninh tiếp tục củng cố nền biên phòng toàn dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Dược, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đánh giá, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác biên phòng, xây dựng lực lượng gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đại tá Dương Văn Dược cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác biên phòng và xây dựng lực lượng, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đánh giá thực chất những tồn tại, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục ngay từ đầu năm 2027.

Trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, quản lý tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, không để bị động, bất ngờ về nội bộ.

Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, phải đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác theo hướng nhanh, cụ thể, chính xác, hiệu quả; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành nhiệm vụ sát với thực tiễn từng đơn vị, khắc phục tình trạng triển khai hình thức.

Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống nhân dân, gắn xây dựng lực lượng vững mạnh với củng cố thế trận lòng dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát; tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 7 tập thể, “Đơn vị tiên tiến” cho 2 tập thể, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 7 cá nhân và “Chiến sỹ tiên tiến” cho 5 cá nhân.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tặng các danh hiệu thi đua cho 59 tập thể, 716 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2026./.