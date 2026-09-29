Tây Ninh: Chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ từ cơ sở

Để an toàn PCCC không chỉ nằm trên giấy

Tuần qua, CA tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) 66.18/2026/NQ-CP (ngày 18/5/2026) của Chính phủ về PCCC&CNCH đối với các CĐT, người đứng đầu CS, DN có dự án (DA) đang triển khai và CS mới đưa vào hoạt động trên địa bàn. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc CA tỉnh - cùng lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp & Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và đại diện các CĐT, DN, CS trên địa bàn.

Không chỉ phổ biến những nội dung mới của NQ, hội nghị còn hướng tới giúp CĐT, người đứng đầu CS, DN hiểu rõ mình phải làm gì, chịu trách nhiệm đến đâu và xử lý thế nào khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác PCCC&CNCH. Trong đó, công tác nghiệm thu về PCCC được đặt trong yêu cầu phải bảo đảm an toàn thực chất, CĐT không nên xem các bước nghiệm thu chỉ là thủ tục để hoàn thành hồ sơ (HS), điều quan trọng nhất là thông qua nghiệm thu để kiểm tra, đánh giá công trình đã thực sự bảo đảm an toàn về PCCC hay chưa, kết quả nghiệm thu phải phản ánh đúng tình trạng của công trình.

Đối với CS mới đưa vào hoạt động, trách nhiệm cũng không dừng lại ở thời điểm hoàn thành nghiệm thu; người đứng đầu CS phải tiếp tục bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH trước khi đưa CS vào hoạt động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho người lao động (NLĐ); thành lập, duy trì lực lượng PCCC&CNCH cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định; ban hành nội quy PCCC phù hợp với hoạt động thực tế. Sau khi hoàn thành nghiệm thu về PCCC, các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH vẫn phải được duy trì đầy đủ trước khi CS đi vào hoạt động. Khi CS đã vận hành, việc tự kiểm tra càng trở nên quan trọng. Người đứng đầu CS phải chủ động tổ chức kiểm tra, phát hiện những thiếu sót, nguy cơ cháy, nổ để khắc phục kịp thời.

Công an tỉnh lưu ý các CS không nên chờ đến khi CA kiểm tra mới phát hiện vấn đề, những nội dung có thể tự kiểm tra, tự khắc phục cần thực hiện ngay. Đây cũng là cách phòng cháy từ gốc. Một nguy cơ được phát hiện sớm sẽ có thêm thời gian để xử lý; một thiếu sót được khắc phục kịp thời sẽ góp phần giảm khả năng xảy ra sự cố và hạn chế thiệt hại nếu sự cố xảy ra. Từ thực tế công tác PCCC&CNCH thời gian qua, nhiều nguy cơ cháy, nổ có thể được phát hiện, xử lý từ sớm nếu người đứng đầu CS, DN quan tâm đúng mức. Vì vậy, CA tỉnh đề nghị sau hội nghị, các CĐT, người đứng đầu CS, DN tổ chức kiểm tra lại DA, CS, DN của mình, nhất là những nội dung còn thiếu, chưa đúng hoặc chưa được duy trì thường xuyên để kịp thời khắc phục.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Tâm yêu cầu lực lượng CA tỉnh phải có trách nhiệm hướng dẫn rõ để CS, DN thực hiện đúng quy định; kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật theo quy định. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CA các xã, phường sẽ chủ động nắm tình hình những DA, công trình chuẩn bị đưa vào hoạt động; hướng dẫn CĐT, người đứng đầu CS thực hiện đầy đủ trách nhiệm về PCCC&CNCH, khai báo thông tin CS theo quy định.

Việc triển khai NQ 66.18/2026/NQ-CP là yêu cầu mới đồng thời là cơ hội để đổi mới phương thức thực hiện công tác PCCC theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm, đúng quy định, sát thực tế. Sau hội nghị, những nội dung đã hướng dẫn phải được đưa vào từng công việc cụ thể tại mỗi DA, CS. Bên cạnh đó, chủ động tự kiểm tra, tự khắc phục và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chính là cách thiết thực để công tác PCCC không dừng lại ở HS, giấy tờ mà trở thành công việc thường xuyên tại CS.

Phòng ngừa cháy, nổ phải được thực hiện từ cơ sở

Thiết lập đường dây nóng về PCCC&CNCH

Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn, CA tỉnh Tây Ninh còn thiết lập ĐDN và tổ công tác nhằm kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, tổ chức, DN, CS và cá nhân trong quá trình thực hiện NQ 66.18/2026/NQ-CP về PCCC&CNCH.

Các cơ quan, tổ chức, DN và người dân trên địa bàn khi có phản ánh, kiến nghị hoặc cần được hướng dẫn có thể liên hệ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CA tỉnh qua số ĐT: 02723.989.257. Có thể liên hệ Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc CA tỉnh phụ trách công tác PCCC&CNCH, số ĐT: 0983.446.472; Đại tá Nguyễn Công Bằng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, số ĐT: 0848.453.459; Thượng tá Đỗ Châu Thái Duy - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, số ĐT: 0983.072.114.

Tổ công tác tiếp nhận tin phản ánh, kiến nghị do Thượng tá Nguyễn Thanh Hòa - Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - làm Tổ trưởng, số ĐT: 0915.215.292; Thiếu tá Lê Thanh Bình - Phó đội Trưởng Đội Công tác phòng cháy - làm Tổ phó, ĐT: 0946.230.114. Các thành viên gồm Đại úy Lê Hồng Vinh, ĐT: 0974.452.852; Thượng úy Nguyễn Văn Định, ĐT: 0961.098.114 và Thượng úy Võ Quốc Thịnh, ĐT: 0902.254.737.

Tổ công tác trực 24/24 giờ, tiếp nhận, ghi nhận các phản ánh, kiến nghị và đề nghị hướng dẫn, giải đáp của cơ quan, tổ chức, DN, cá nhân liên quan đến việc thực hiện NQ trên. Sau khi tiếp nhận, thông tin được phân loại theo từng nhóm vấn đề; những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của CA tỉnh và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ được nghiên cứu, hướng dẫn, giải đáp. Với những vấn đề phức tạp, còn cách hiểu khác nhau hoặc vượt thẩm quyền, Tổ công tác kịp thời tham mưu Ban Giám đốc CA tỉnh trao đổi, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hoặc Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ CA để thống nhất hướng xử lý, giải đáp. Tổ công tác cũng có trách nhiệm ghi chép, cập nhật, quản lý đầy đủ thông tin phản ánh, kiến nghị và kết quả giải đáp, hướng dẫn; bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời, đúng quy định; không để sót, chậm hoặc bỏ lọt những phản ánh, kiến nghị chính đáng. Quá trình tiếp nhận, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là các vấn đề phổ biến, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, DN sẽ được tổng hợp để tham mưu Ban Giám đốc CA tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ.

Phòng ngừa cháy, nổ là trách nhiệm chung của toàn xã hội

Việc thiết lập ĐDN và tổ công tác góp phần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, DN và người dân trong quá trình thực hiện quy định về PCCC&CNCH. Qua đó góp phần bảo đảm việc thực hiện NQ 66.18/2026/NQ-CP trên địa bàn tỉnh thống nhất, hiệu quả, đúng quy định.

Phòng ngừa cháy, nổ không phải là công việc của riêng lực lượng CA, mà là trách nhiệm chung của cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng PCCC và trước hết là CĐT, DN, người đứng đầu mỗi CS. Khi mỗi CS chủ động kiểm tra, khắc phục và chủ động hỏi khi còn vướng mắc, công tác PCCC sẽ được thực hiện thực chất hơn, góp phần bảo đảm an toàn cho NLĐ, DN và cộng đồng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Làm tốt công tác PCCC ngay từ đầu sẽ góp phần giảm nguy cơ cháy, nổ. Duy trì tốt các điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động sẽ góp phần hạn chế thiệt hại khi có sự cố. Đó cũng là cách mỗi CS, DN tự bảo vệ NLĐ, tài sản của mình và góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng DN tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về PCCC&CNCH đồng thời chủ động liên hệ khi cần được hướng dẫn, giải đáp.