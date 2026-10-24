Tây Ninh chủ động đối ngoại, mở rộng không gian phát triển

Tây Ninh đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng hợp tác quốc tế và củng cố quan hệ hữu nghị tại Nhật Bản. (Ảnh: THANH PHONG)

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Tây Ninh chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại, tăng cường kết nối với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đối tác và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh Trương Văn Liếp cho biết, tỉnh đã tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Hoa Kỳ, Bỉ, Hà Lan, Đức, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia. Thông qua các hoạt động này, Tây Ninh có thêm điều kiện quảng bá tiềm năng, lợi thế, giới thiệu môi trường đầu tư và kết nối với các đối tác quốc tế.

Nổi bật, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 thu hút khoảng 500 nhà đầu tư tham dự. Tại hội nghị, tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hơn 100 công trình, dự án, với tổng vốn khoảng 920 nghìn tỷ đồng. Kết quả này mở ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy triển khai các dự án, bổ sung nguồn lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện kết cấu hạ tầng của tỉnh.

Cùng với xúc tiến đầu tư, Tây Ninh chú trọng kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế. Phối hợp Bộ Công thương, tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử Tây Ninh năm 2026, thu hút khoảng 650 đại biểu, trong đó có hơn 170 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh trao bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội hợp tác đầu tư Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: THANH PHONG)

Hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại được thể hiện qua những kết quả trong 9 tháng, tỉnh cấp mới 142 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 85.881 tỷ đồng; thu hút 113 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 838 triệu USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 27,044 tỷ USD, tăng 17,5% so cùng kỳ năm 2025; trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 15,542 tỷ USD, tăng 19%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 174,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19%.

Bên cạnh đầu tư và thương mại, tỉnh quan tâm quảng bá hình ảnh, phát huy tiềm năng du lịch để mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế. Trong 9 tháng, Tây Ninh đón khoảng 190.000 lượt khách nước ngoài, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến thu hút du khách. Các hoạt động đối ngoại từng bước tạo sự gắn kết giữa hợp tác quốc tế với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần đa dạng hóa nguồn lực tăng trưởng của địa phương.

Có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Tây Ninh xác định tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương nước bạn là nhiệm vụ quan trọng, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế khu vực biên giới. Tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ba tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum; duy trì trao đổi, giao lưu hữu nghị, phối hợp quản lý biên giới và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân. Những chương trình hợp tác thiết thực góp phần tăng cường sự tin cậy, thúc đẩy giao thương, vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục hướng về cơ sở, gắn với chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới. Các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ con nuôi đồn Biên phòng cùng nhiều hoạt động vận động nguồn lực chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên được duy trì. Qua đó, tình đoàn kết quân dân được củng cố, đời sống người dân từng bước được cải thiện, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho hợp tác và phát triển lâu dài.

Cùng với đó, Tây Ninh thực hiện nghiêm túc công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh đã quy tập được 694 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chiến dịch “500 ngày đêm là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: THANH PHONG)

Để phát huy lợi thế vị trí cửa ngõ giao thương, tỉnh tiếp tục phối hợp các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện đề án thí điểm cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; thúc đẩy phát triển logistics, dịch vụ cảng đường sông và kết nối giao thông khu vực biên giới. Các công trình trọng điểm như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu-Xa Mát, đường Tân An-Bình Hiệp và cầu kết nối cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey được tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Đây là những công trình có ý nghĩa đối với tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và mở rộng giao thương xuyên biên giới.

Song song phát triển kinh tế, Tây Ninh chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền biên giới; tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu và gian lận thương mại.

Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 1/10/2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác nước ngoài, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, ngoại giao kinh tế và giao lưu hữu nghị.

Với phương châm chủ động, thực chất, lấy hiệu quả hợp tác và yêu cầu phát triển làm trọng tâm, Tây Ninh đang từng bước mở rộng không gian đối ngoại, khai thác lợi thế cửa khẩu, tăng cường kết nối thị trường và thu hút nguồn lực quốc tế. Cùng việc giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị và bảo đảm môi trường ổn định, những nỗ lực này tạo nền tảng để tỉnh nâng cao năng lực hội nhập, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.