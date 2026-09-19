Tây Ninh chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn

Ngày 19/8, nhân dịp Tết Trung thu, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em mồ côi Cần Giuộc và Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em mồ côi Thanh Bình (ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc).

Đoàn công tác do Thượng tá Lê Chánh Tín - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà các em nhỏ.

Tại các cơ sở, đoàn công tác thăm hỏi tình hình sinh hoạt, học tập, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như điều kiện ăn ở của các em.

Những phần quà Trung thu được trao tận tay các em cùng lời thăm hỏi, động viên của cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp trong dịp Tết thiếu nhi.

Hình ảnh các em hóa hức đón chờ những phần quà từ đoàn công tác.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh tỉnh Tây Ninh đang triển khai nhiều chương trình chăm lo Trung thu cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt.

Trước đó, ngày 22/8, UBND xã Mỹ Lộc phối hợp Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật TP.HCM và nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương - Cùng em đến trường”, trao quà cho Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em mồ côi Cần Giuộc, Cơ sở bảo trợ Thanh Bình và Quỹ Khuyến học xã Mỹ Lộc.

Thượng tá Lê Chánh Tín - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, tặng những phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em mồ côi Cần Giuộc.

Đến tháng 9, nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em.

Tại xã Vàm Cỏ, Hội trại Trung thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng yêu thương” được tổ chức, trao 100 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác đến thăm các em nhỏ tại Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em mồ côi Thanh Bình.

Tại phường Gò Dầu, địa phương cũng trao 122 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trong khi tại xã Trà Vong, Bộ CHQS tỉnh trao 150 phần quà cho học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác đến thăm các em nhỏ tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em mồ côi Cần Giuộc.

Những hoạt động trên góp phần lan tỏa sự quan tâm của các cấp, ngành và cộng đồng đối với trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tạo thêm điều kiện để các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm và có thêm động lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.