Tây Ninh: Cầu Tân Thành bị sập, địa phương kiến nghị đầu tư cầu mới

Ngày 10/11, UBND xã Khánh Hưng tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương đã tổ chức phương tiện phà để phục vụ nhu cầu qua lại của người dân sau sự cố sập cầu Tân Thành xảy ra một ngày trước đó.

Hiện trường vụ việc sau khi máy cày kéo theo rơ-moóc chở xe cuốc lưu thông qua cầu Tân Thành. Ảnh: V.Đ

Theo phương án tạm thời, người đi bộ và xe máy được đưa qua kênh bằng phà, trong khi các phương tiện ô tô phải di chuyển theo tuyến đường khác, với quãng đường vòng hơn 2km để qua cầu lân cận.

Việc bố trí phương tiện vận chuyển qua kênh được triển khai nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân trong thời gian chờ cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân sự cố và xem xét phương án khắc phục.

Ông Trần Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng cho biết, cầu Tân Thành vốn đã nằm trong kế hoạch dự kiến xây dựng mới vào giai đoạn cuối năm 2026-2027. Công trình hiện hữu là cầu sắt, được xây dựng từ khoảng năm 2002, có tải trọng thiết kế khoảng 3 tấn.

Qua nhiều năm khai thác, cầu đã xuống cấp, không còn đáp ứng tốt nhu cầu giao thông tại địa phương. Tuy nhiên, khi việc đầu tư xây dựng cầu thay thế chưa được triển khai thì sự cố sập cầu bất ngờ xảy ra, khiến hoạt động lưu thông qua khu vực bị gián đoạn.

Theo ông Bằng, sau khi các cơ quan có thẩm quyền hoàn tất việc xác minh nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh xem xét đầu tư xây dựng cầu mới bằng bê tông để thay thế công trình đã hư hỏng.Do vị trí cầu nằm trên tuyến kênh Tân Thành - Lò Gạch có bề rộng tương đối lớn, phương án dự kiến là xây dựng cầu dài hơn 70m, bảo đảm điều kiện lưu thông cho người dân và các loại phương tiện.

Liên quan đến hướng xử lý sau sự cố, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, cầu Tân Thành thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở đã cử lực lượng đến hiện trường để nắm tình hình, đồng thời yêu cầu UBND xã Khánh Hưng báo cáo cụ thể diễn biến vụ việc.Trên cơ sở báo cáo của địa phương, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét và có ý kiến chỉ đạo về phương án xử lý phù hợp.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 9/11, một nam tài xế điều khiển máy cày kéo theo rơ-moóc chở xe cuốc lưu thông qua cầu Tân Thành. Khi phương tiện đến khu vực gần giữa cầu, một nhịp cầu bất ngờ bị gãy, khiến máy cày cùng rơ-moóc rơi xuống kênh.

May mắn, tài xế không bị thương. Thời điểm xảy ra sự cố cũng không có người dân hay phương tiện khác lưu thông trên cầu nên không ghi nhận thiệt hại về người.Theo nhận định ban đầu, phương tiện gặp nạn có khả năng vượt quá tải trọng cho phép của cầu.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp xác minh, làm rõ.Trong thời gian chờ phương án đầu tư cầu mới, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì giải pháp giao thông tạm thời, bảo đảm nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân khu vực.