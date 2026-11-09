Tây Ninh: Cầu Tân Thành bất ngờ đổ sập, máy cày và máy xúc rơi xuống kênh

Ngày 9/11, UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ sập cầu Tân Thành, thuộc địa bàn ấp Láng Lớn.

Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: Văn Đát.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày. Thời điểm đó, một máy cày kéo theo rơ-moóc chở máy xúc Kobe lưu thông qua cầu Tân Thành. Khi đoàn phương tiện di chuyển đến giữa cầu, nhịp cầu bất ngờ gãy và đổ xuống kênh.

Sự cố xảy ra đột ngột khiến máy cày, rơ-moóc và máy xúc rơi xuống dòng kênh bên dưới. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Cầu Tân Thành là tuyến kết nối giao thông giữa hai ấp Láng Lớn và Hưng Điền A, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Việc cầu bị sập khiến hoạt động lưu thông qua khu vực bị gián đoạn, các phương tiện phải chuyển hướng sang những tuyến đường khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Khánh Hưng cùng các lực lượng liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố tiếp theo.

Lực lượng chức năng thiết lập rào chắn tại hai đầu cầu, tạm thời cấm người và phương tiện qua lại. Các biển cảnh báo nguy hiểm cũng được bố trí để người dân nhận biết, tránh đi vào khu vực không bảo đảm an toàn.

Địa phương đồng thời yêu cầu lắp đặt đèn tín hiệu cảnh báo vào ban đêm, tổ chức hướng dẫn và phân luồng giao thông để người dân di chuyển theo các tuyến đường thay thế.

Song song với công tác bảo vệ hiện trường, các cơ quan chuyên môn đang kiểm tra tình trạng hư hỏng của công trình, ghi nhận dấu vết liên quan và thu thập thông tin về đoàn phương tiện lưu thông qua cầu tại thời điểm xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng sẽ làm rõ tải trọng của máy cày, rơ-moóc chở máy xúc, đồng thời kiểm tra các yếu tố liên quan đến kết cấu cầu để xác định nguyên nhân vụ việc.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý theo quy định.

Nguyên nhân vụ sập cầu đang được làm rõ. Khu vực xảy ra sự cố tiếp tục được kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.