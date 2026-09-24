Tây Ninh cảnh giác mưa lớn, lũ sông Cửu Long lên báo động I

Lũ sông Cửu Long lên báo động I. Ảnh minh họa: TTXVN

Thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, kết hợp lũ thượng nguồn đổ về khu vực Đồng Tháp Mười, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng chủ động ứng phó từ sớm, nhất là tại vùng trũng thấp, ven sông, suối, nơi nguy cơ ngập sâu, sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Những ngày qua, Tây Ninh xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng, kết hợp lũ thượng nguồn đổ về khu vực Đồng Tháp Mười, có khả năng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21 - 24/9, Nam Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, cục bộ trên 400 mm; nguy cơ xảy ra ngập sâu, sạt lở đất, trong khi lũ trên sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động I. Trước diễn biến phức tạp, các địa phương phải chủ động phương án xử lý ngay từ giờ đầu, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó. Các địa phương rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và vị trí mất an toàn; kiểm tra, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, bờ bao bảo vệ sản xuất.

Một trong những yêu cầu được tỉnh Tây Ninh đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn người dân tại các khu vực nguy hiểm. Tùy diễn biến thực tế, các địa phương phải chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế tại khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở. Lực lượng, phương tiện phải sẵn sàng tiếp cận nơi bị ngập sâu, chia cắt để cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu đói.

Các địa phương phải kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước, dòng chảy; bố trí lực lượng cảnh giới, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại khu vực nước chảy xiết, các tuyến đò ngang, đò dọc, tuyến đường bị chia cắt hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại tại những nơi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, chủ động chống ngập tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực trọng điểm; kịp thời thông tin cho các chủ đầu tư công trình ven sông, chủ phương tiện vận tải thủy, cơ sở khai thác khoáng sản để triển khai phương án bảo đảm an toàn.

Sau mưa lũ, các địa phương phải nhanh chóng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; thường xuyên cập nhật, cung cấp cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, lốc, sét, mưa đá để các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động ứng phó. Trọng tâm là kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa nước, công trình thủy lợi và khu vực hạ du, nhất là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, khu vực xung yếu có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn.

Các hồ chứa phải được tổ chức trực vận hành, điều tiết phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và giảm thiểu thiệt hại; bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. Tỉnh đồng thời yêu cầu chủ động tích nước cuối mùa mưa, lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt và đề phòng sớm khả năng thiếu nước trong thời gian tới do tác động mạnh của El Niño. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh.

Trước nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sạt lở, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời người dân; bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn xung yếu để kịp thời chi viện khi có yêu cầu. Công an tỉnh triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng; lực lượng Công an các cấp và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẵn sàng hỗ trợ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Các ngành Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng phối hợp kiểm tra, rà soát an toàn công trình xây dựng, khu vực đang thi công, khai thác khoáng sản, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Đồng thời bảo đảm nguồn cung nước sạch, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; duy trì khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế thiết yếu tại vùng ngập, tăng cường vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ. Ngành Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại trường lớp, thiết bị, đồ dùng học tập; ngành xây dựng tập trung bảo đảm giao thông, khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, nhất là các trục giao thông chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh bám sát địa bàn được phân công, chủ động chỉ đạo ứng phó với mưa lũ và các loại hình thiên tai khác; bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cơ sở hạ tầng của các cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian xảy ra thiên tai, các địa phương, sở, ngành phải tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình và kịp thời báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trọng tâm trước mắt là bảo vệ tính mạng người dân, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sạt lở; đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả, đưa đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường sau thiên tai.