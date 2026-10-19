Tây Ninh cảnh báo nguy cơ dông, lốc, sét, mưa đá, ngập úng cục bộ

Trong khoảng 2-3 giờ tới ( tức từ 17h30-18h30), mưa dông có khả năng tiếp tục xảy ra, mở rộng sang các khu vực lân cận; người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, cơ quan khí tượng ghi nhận các vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực trong tỉnh.

Những địa bàn được cảnh báo gồm các xã Tân Lân, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mỹ Yên, Phước Lý, Bến Lức, Tân Tây, Vĩnh Châu, Mộc Hóa, Thạnh Phước, Lương Hòa, Thạnh Lợi, Bình Thành, Bình Hòa, Tân Hưng, Tuyên Bình, Bình Hiệp, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hưng, Đông Thành, Khánh Hưng, Bến Cầu, Long Thuận, Phước Thạnh, Long Chữ, Thạnh Đức, Ninh Điền, Truông Mít, Cầu Khởi, Lộc Ninh, Dương Minh Châu, Tân Thành, Tân Hòa, Phước Vinh, Tân Biên, Thạnh Bình, Tân Hội, Tân Lập, Tân Đông và các phường Long Hoa, Hòa Thành, Ninh Thạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong khoảng 2–3 giờ tiếp theo, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và di chuyển, gây mưa dông tại những khu vực kể trên, đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến các xã, phường Nhựt Tảo, Thủ Thừa, Long An, Tân An, Khánh Hậu, Vĩnh Công, Tầm Vu, Vàm Cỏ, Bình Minh Trà Vong, Châu Thành, Hảo Đước, Tân Ninh và những địa bàn lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 15–30 mm, có nơi trên 30 mm. Đáng chú ý, trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể làm gãy đổ cây xanh, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến thời tiết trên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế ra ngoài khi có dông mạnh, không trú dưới cây lớn hoặc gần các công trình, vật dụng có nguy cơ đổ ngã. Khi có sấm sét, cần tránh các khu vực trống trải, mặt nước và những vị trí không bảo đảm an toàn. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, giảm tốc độ khi mưa lớn, đề phòng cây đổ, gió giật và các điểm ngập cục bộ.

Các địa phương và lực lượng chức năng cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, góp phần hạn chế thiệt hại do các hiện tượng thời tiết nguy hiểm gây ra.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.