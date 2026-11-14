Tây Ninh cần hỗ trợ 15,6 triệu m3 cát san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm

Hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại Hồ Dầu Tiếng (xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), góp phần cung cấp vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh cần khoảng 11,7 triệu m3; dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận cần khoảng 3,9 triệu m3. Ngoài ra, Tây Ninh đang và dự kiến triển khai nhiều công trình giao thông quan trọng khác như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1 cùng các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Việc triển khai đồng thời nhiều công trình lấp đòi hỏi địa phương phải chủ động nguồn cung, bảo đảm tiến độ thi công. Nhu cầu hỗ trợ cát san lấp được tỉnh xác định là phương án tạm thời điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã thực hiện rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia; kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản, đồng thời đẩy nhanh công tác thăm dò, khảo sát các khu vực dự kiến cung cấp vật liệu cho những dự án ưu tiên.

Tây Ninh tiếp tục rà soát, ưu tiên sử dụng nguồn vật liệu tại chỗ để giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn cung từ các địa phương khác.

Đến ngày 27/10/2026, Tây Ninh đã cấp 7 giấy phép thăm dò khoáng sản tại 6 khu vực mỏ đá, cát xây dựng; đồng thời chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với 5 khu vực khoáng sản nhóm IV, dự kiến phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia và dự án đầu tư công.

Đối với đá xây dựng, tỉnh đã cấp giấy phép thăm dò tại mỏ đá Tân Hòa, có trữ lượng dự kiến khoảng 15,5 triệu m3, định hướng cung cấp vật liệu cho dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh và các công trình đầu tư công. Mỏ đá Lộc Trung có trữ lượng dự kiến khoảng 4,8 triệu m3, phục vụ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài và cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1.

Với cát xây dựng, Tây Ninh đã cấp 5 giấy phép thăm dò tại 4 khu vực mỏ, hiện đang thẩm định hoặc hoàn thiện báo cáo kết quả thăm dò. Bên cạnh đó, trong 5 khu vực khoáng sản làm vật liệu san lấp được chấp thuận khảo sát, có 3 khu vực tại các xã Tân Hòa, Lộc Ninh và Tân Hội đã được xác nhận kết quả khảo sát, với tổng khối lượng khoảng 19,72 triệu m3. Các đơn vị đang lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác.

Hai khu vực còn lại gồm một khu vực tại xã Tân Thành, dự kiến phục vụ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đang thực hiện các thủ tục liên quan; khu vực tại xã Thạnh Hóa tiếp tục được khảo sát. Đáng chú ý, mặc dù đã triển khai chuẩn bị nguồn vật liệu tại nhiều khu vực, đến nay, Tây Ninh vẫn chưa cấp giấy phép khai thác để trực tiếp cung cấp vật liệu cho những dự án trọng điểm. Vì vậy, việc hoàn thiện thủ tục thăm dò, thẩm định và cấp phép khai thác là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai 1 đang được triển khai giúp mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho Tây Ninh.

Song song với chuẩn bị các khu vực mỏ mới, tỉnh đã rà soát tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tính đến ngày 1/10/2026, Tây Ninh có 67 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, với tổng trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng được cấp phép khoảng 50,77 triệu m3, công suất khai thác được cấp phép khoảng 4,32 triệu m3/năm. Trong đó, trữ lượng cát xây dựng được cấp phép khoảng 7,26 triệu m3; các loại sét gạch ngói, đất san lấp, sỏi phún và cát san lấp đi kèm tại các mỏ khoảng 41,21 triệu m3; than bùn khoảng 2,3 triệu m3.

Để chủ động nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung hoàn thành công tác thăm dò, thẩm định, công nhận kết quả thăm dò đối với các khu vực mỏ đá, cát xây dựng đã được cấp giấy phép thăm dò. Đối với những khu vực đã có kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung, tỉnh tiếp tục hướng dẫn các tổ chức liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác theo quy định.

Hoạt động khai thác cát tại mỏ cát Hồ Dầu Tiếng, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm nêu rõ, việc thẩm định, xem xét cấp phép khai thác sẽ gắn với nhu cầu, khối lượng vật liệu và tiến độ thực hiện của từng công trình, dự án, bảo đảm việc chuẩn bị nguồn cung phù hợp với yêu cầu thực tế. Đối với nhu cầu cát san lấp, theo ông Nguyễn Minh Lâm, Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và các cơ quan liên quan triển khai phương án điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu theo Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 của Bộ Công Thương.

Tây Ninh sẽ phối hợp xác định cụ thể nguồn cung, khối lượng, tiến độ, phương thức vận chuyển và nhu cầu tiếp nhận của từng dự án. Đồng thời, tiếp tục rà soát, ưu tiên sử dụng nguồn vật liệu tại chỗ để giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn cung từ các địa phương khác.